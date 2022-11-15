Вячеслав Гладков рассказал о погибших и раненых белгородцах при обстреле Шебекино

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил на своих страницах в соцсетях, что при обстреле Шебекино погибли два человека — мужчина и женщина. Ещё трое человек получили ранения и были госпитализированы.
Трое пострадавших уже доставлены в больницу. У мужчины 35 лет осколочные ранения рук и ног, у женщины 80 лет проникающие ранения грудной клетки, а также осколочные ранения рук и ног. У женщины 37 лет рваные раны бедра и пальцев ног. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что обстрел Шебекинского горокруга случился вечером 15 ноября. Снаряды попали в аптеку и в ларёк «Хрусталь Белогорья». По данным губернатора области, в результате обстрелов погибли минимум два человека, ещё трое получили ранения.
Жители Грайворона также сообщают о громких звуках и возможных прилётах.