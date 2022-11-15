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Вячеслав Гладков рассказал о погибших и раненых белгородцах при обстреле Шебекино

15 ноября 17:21
Фото: 1MI
Ранения получили трое жителей. Ещё двое погибли.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил на своих страницах в соцсетях, что при обстреле Шебекино погибли два человека — мужчина и женщина. Ещё трое человек получили ранения и были госпитализированы.

Трое пострадавших уже доставлены в больницу. У мужчины 35 лет осколочные ранения рук и ног, у женщины 80 лет проникающие ранения грудной клетки, а также осколочные ранения рук и ног. У женщины 37 лет рваные раны бедра и пальцев ног. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что обстрел Шебекинского горокруга случился вечером 15 ноября. Снаряды попали в аптеку и в ларёк «Хрусталь Белогорья». По данным губернатора области, в результате обстрелов погибли минимум два человека, ещё трое получили ранения.

Жители Грайворона также сообщают о громких звуках и возможных прилётах.

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#Александра Склярова#Происшествия#Белгородская область#Шебекино#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Пострадавшие#Обстрел Белгородской области 15 ноября
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