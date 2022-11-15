Виновника ДТП с погибшим белгородским учителем осудили на два года

В Белгородском районе 13 июня столкнулись Ford Transit и «Лада Гранта». Пострадали водитель и пассажир отечественного авто. Их госпитализировали, но в больнице пациенты скончались.
Белгородский районный суд признал водителя микроавтобуса виновным в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть двух человек и причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Мужчине назначили два года лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии-поселении. Помимо этого, подсудимый не сможет заниматься связанной с вождением деятельностью три года.
При вынесении наказания учёл, что мужчина раскаялся, помог потерпевшим после ДТП, оказывал содействие в расследовании дела.
Как ранее сообщили в МВД, авария произошла из-за того, что Ford не выдержал безопасную дистанцию до ехавшей впереди «Лады», что и привело к столкновению. Водитель иномарки был трезв.
В аварии погиб 29-летний учитель Александр Полунин. Он преподавал информатику в школе № 11 в Белгороде. ДТП стало смертельным и для его 14-летней пассажирки. Сообщалось также, что в аварии пострадала ещё одна женщина, находившаяся в отечественном авто.