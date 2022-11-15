Виновника ДТП с погибшим белгородским учителем осудили на два года

Белгородский районный суд признал водителя микроавтобуса виновным в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть двух человек и причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Мужчине назначили два года лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии-поселении. Помимо этого, подсудимый не сможет заниматься связанной с вождением деятельностью три года.