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Виновника ДТП с погибшим белгородским учителем осудили на два года

15 ноября 12:28
Фото: УМВД России по Белгородской области
Смертельная авария произошла в июне в районе Новосадового — столкнулись Ford Transit и «Лада Гранта». Белгородский районный суд признал водителя иномарки виновным, его приговорили к двум годам колонии.

В Белгородском районе 13 июня столкнулись Ford Transit и «Лада Гранта». Пострадали водитель и пассажир отечественного авто. Их госпитализировали, но в больнице пациенты скончались.

Белгородский районный суд признал водителя микроавтобуса виновным в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть двух человек и причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Мужчине назначили два года лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии-поселении. Помимо этого, подсудимый не сможет заниматься связанной с вождением деятельностью три года.

При вынесении наказания учёл, что мужчина раскаялся, помог потерпевшим после ДТП, оказывал содействие в расследовании дела.

Как ранее сообщили в МВД, авария произошла из-за того, что Ford не выдержал безопасную дистанцию до ехавшей впереди «Лады», что и привело к столкновению. Водитель иномарки был трезв.

В аварии погиб 29-летний учитель Александр Полунин. Он преподавал информатику в школе № 11 в Белгороде. ДТП стало смертельным и для его 14-летней пассажирки. Сообщалось также, что в аварии пострадала ещё одна женщина, находившаяся в отечественном авто.

В ДТП под Белгородом погиб 29-летний учитель
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#Инна Рогова#Происшествия#Белгородская область#Белгородский район#Новосадовый#Суд#Колония#Учитель
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