Вандалы в Старом Осколе испортили нарисованного на фестивале искусств орла

Международный интерактивный фестиваль современного искусства ARTLIFE FEST TOUR в этом году впервые проходит в Белгородской области. В рамках фестиваля работает выставка картин от художников из 13 стран мира. Посмотреть работы можно бесплатно, необходимо лишь заранее зарегистрироваться для получения электронного билета на почту. Фестиваль продлится до 24 ноября.