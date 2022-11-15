Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Валуйский городской округ подвергся обстрелам ВСУ

15 ноября 17:08
Фото: vk.com/v.p.shebekino
Военкоры сообщают о ракетном ударе по Валуйскому горокругу.

Российские военкоры сообщили в Telegram-канале «Старше Эдды» о ракетном ударе по Валуйскому городскому округу. По их информации, система ПВО сбила все ракеты.

Официальной информации об этом пока нет.

Напомним, что вечером 15 ноября Шебекинский горокруг обстреляли с украинской стороны. Снаряды попали в аптеку и в ларёк «Хрусталь Белогорья». По данным губернатора области, в результате обстрелов погибли минимум два человека, ещё трое получили ранения.

Жители Грайворона также сообщают о громких звуках и возможных прилётах.

Появилось видео с места обстрела в Шебекино
Узнать подробнее
Читайте также:
Вячеслав Гладков сообщил о двух погибших в обстреле ШебекиноРаненного при обстреле оператора белгородского ТВ хотят наградить за смелостьБелгородцы снова под обстрелом: на этот раз в Грайворонском горокругеПосёлок Ленинский в Белгородской области попал под обстрел ВСУ
#Александра Склярова#Происшествия#Белгородская область#Валуйки#ВСУ#Обстрел ВСУ#Работа ПВО#Обстрел Белгородской области 15 ноября
Подпишитесь
Тяжело раненной при обстреле Шебекино оказалась 15-летняя девушка
Сегодня, 14:23
Матери срочников из разных регионов РФ дошли до военной прокуратуры Белгорода
Сегодня, 12:11
Валуйчанка с маленьким ребёнком за два месяца не получила новое жильё после обстрела
Сегодня, 11:42
Белгородцев возмутило поведение медиков детской поликлиники во время обстрела
Сегодня, 11:03
Больше десяти «бахов» насчитали белгородцы в небе над городом
Сегодня, 10:10
Гладков рассказал подробности об обстреле Шебекино «Градами»
Сегодня, 15:11