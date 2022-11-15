Валуйский городской округ подвергся обстрелам ВСУ

Российские военкоры сообщили в Telegram-канале «Старше Эдды» о ракетном ударе по Валуйскому городскому округу. По их информации, система ПВО сбила все ракеты.
Официальной информации об этом пока нет.
Напомним, что вечером 15 ноября Шебекинский горокруг обстреляли с украинской стороны. Снаряды попали в аптеку и в ларёк «Хрусталь Белогорья». По данным губернатора области, в результате обстрелов погибли минимум два человека, ещё трое получили ранения.
Жители Грайворона также сообщают о громких звуках и возможных прилётах.