Валуйский городской округ подвергся обстрелам ВСУ

Напомним, что вечером 15 ноября Шебекинский горокруг обстреляли с украинской стороны. Снаряды попали в аптеку и в ларёк «Хрусталь Белогорья». По данным губернатора области, в результате обстрелов погибли минимум два человека, ещё трое получили ранения.