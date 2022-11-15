В Перми прошли «Большие гонки» при поддержке ПЦБК

Большая часть секций и кружков в «Бумажнике» для жителей Голованова работает бесплатно благодаря поддержке ПЦБК. Во дворец культуры приходят как дети от четырех лет, так и взрослые граждане. Всего занятия посещают свыше 300 человек ежемесячно. В ДК открыто 17 различных направлений. Для подрастающего поколения это танцы, хоккей, баскетбол, легкая атлетика, бокс и прочие, а для взрослых — скандинавская ходьба, садоводство, пение и шахматы.