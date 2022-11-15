В Перми прошли «Большие гонки» при поддержке ПЦБК

Членов команд ожидали 12 увлекательных квестов. Команды получали баллы за каждый этап. В конце игры дети были торжественно посвящены в участники секций дворца культуры. Об этом информирует properm.ru.
По словам участницы школы танца «Держи ритм» ДК «Бумажник» Дарины Гагариной, ей понравилось отгадывать слова - каждая буква была зашифрована по ее номеру в алфавите. Школьнице очень нравится приходить в ДК. Там отличные преподаватели. Дарина занимается в «Бумажнике» современными танцами уже шесть лет.
Торжественное посвящение провели после финала «Больших гонок». Дети дали клятву посещать все занятия, придерживаться здорового образа жизни, а также принимать участие в каждом конкурсе и мероприятии. После участникам вручили браслеты. Они символизируют причастность к широкому сообществу «Бумажника». Далее прошел танцевальный флешмоб. Поддержать участников мероприятия пришли их родственники.
Исполнительный директор «Бумажника» Галина Попова сказала, что подобное мероприятие в ДК проходит в первый раз. Оно должно стать хорошей традицией. Организаторы собираются проводить его для новичков каждый год.
Большая часть секций и кружков в «Бумажнике» для жителей Голованова работает бесплатно благодаря поддержке ПЦБК. Во дворец культуры приходят как дети от четырех лет, так и взрослые граждане. Всего занятия посещают свыше 300 человек ежемесячно. В ДК открыто 17 различных направлений. Для подрастающего поколения это танцы, хоккей, баскетбол, легкая атлетика, бокс и прочие, а для взрослых — скандинавская ходьба, садоводство, пение и шахматы.
Генеральный директор ПЦБК Юрий Марков пояснил, что дворец культуры «Бумажник» на протяжении последних 50 лет является центром культурной и спортивной жизни для жителей. На протяжении многих лет ПЦБК способствует работе секций, проведению состязаний, конкурсов и концертов.
ПЦБК развивает в том числе и спортивную инфраструктуру микрорайона Голованово. Здесь есть хоккейная коробка и футбольное поле с новыми раздевалками, а также большой спортивный зал в ДК «Бумажник». Помимо этого, ПЦБК взаимодействует с пермским хоккейным клубом «Молот».