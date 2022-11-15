В Борисовке за счёт администрации покупают авто за 2,6 млн рублей

Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления Борисовского района покупает новый легковой автомобиль. Из документов закупки известно, что это будет седан не ранее 2021 года выпуска. Мощность двигателя авто будет не менее 200 л. с.