В Борисовке за счёт администрации покупают авто за 2,6 млн рублей

Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления Борисовского района покупает новый легковой автомобиль. Из документов закупки известно, что это будет седан не ранее 2021 года выпуска. Мощность двигателя авто будет не менее 200 л. с.
Кроме того, автомобиль должен быть оборудован системой помощи при спуске и подъёме, круиз-контролем, климат-контролем, датчиками парковки.
Исполнителя контракта определят 23 ноября в ходе электронного аукциона. Начальная цена контракта составляет 2 678 000 рублей.
Напомним, для библиотек Белгорода покупают шестиместный автомобиль. В машине будет кондиционер, текстильный салон, комплект зимних шин, усилитель рулевого управления.