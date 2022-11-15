В ближайшие два года в России появится на несколько ледовых арен больше

При просмотре спортивных матчей порой невозможно не восхититься атмосферой красивого стадиона или огромных трибун с болельщиками. Её можно почувствовать даже через экран телевизора благодаря качественной телекартинке.
И если раньше в России спортивные сооружения подобного уровня можно было пересчитать по пальцам одной руки, то сейчас их заметно больше. Совсем недавно сдали хоккейную арену в Омске, а на подходе ещё пара сооружений, которые сделаны по всем мировым стандартам. Более подробно про каждое из них расскажем в нашей заметке.
Хоккейный клуб «Авангард» — важное явление для всего Омска. Поэтому неудивительно, что в какой-то момент в городе задумались о постройке новой арены для команды.
Ждать её пришлось долго. Открытие арены всё время сдвигали, и по сути с марта-2018 «Авангард» не играл в родном для себя городе. В этом сезоне из-за очередного сдвига даты пострадали уже результаты команды — шесть поражений подряд на старте КХЛ. Впрочем, сейчас ситуация у клуба наладилась, и если вы думали сделать ставку, то разгар сезона — удобный для этого момент. Лучше всего со сферой ставок вас познакомит сайт Legalbet.tj.
И вот, 1 октября 2022 года официально была открыта «G-Drive Арена». И без лишней скромности — это лучшая хоккейная арена в России, а может, даже и Европе. Архитектура здания, удобные трибуны, полное техническое оснащение — всё по последнему слову техники.
По данным КХЛ, сейчас заполняемость стадиона «Авангарда» — 90% (среднее количество зрителей свыше 11 000). Это лучший показатель в лиге. Ближайший конкурент, питерский СКА, имеет большие «мощности», но заполняет свою арену на 82%, то есть присутствуют чуть более 10 000 болельщиков.
Ещё одно грандиозное сооружение, связанное с коньками и ледовыми видами спорта, планируется построить в Екатеринбурге. Площадь всей арены составит около 100 тысяч квадратных метров. На её территории, кроме ледовой площадки, будут различные залы с тренажёрами, спа-кабинеты, сауны и другие объекты. Также будет благоустроена и территория вокруг центра: набережная и прогулочные парки.
«Первый кирпич» заложили ещё в 2019 году, а в качестве примерного срока сдачи проекта называют конец 2024 года. Сдвиг сроков случился из-за проблем с импортозамещением. Так как в проект закладывалось лучшее техническое оборудование, на его воспроизводство понадобилось дополнительное время.
Ожидается, что арена станет домом для хоккейного клуба «Автомобилист», а в матче открытия примет участие сборная России.
Строительство арены в Новосибирске сопровождается неприятными новостями. Увеличение стоимости на постройку, срывы сроков и перенос даты передачи в эксплуатацию. Сейчас открытие «Новосибирск-Арены» запланировано на конец декабря 2022 года.
Ждать определённо стоит. В проект входит как строительство самой ледовой арены, так и постройка всей необходимой инфраструктуры вокруг неё: дороги, парки и смотровые площадки.
Сам стадион сможет похвастаться приличной вместимостью — одновременно с трибун за игрой сможет следить около 10 500 зрителей. В плане технического оснащения будет использоваться передовое оборудование, которое позволит держать качество льда на постоянно высоком уровне. А зрители смогут с полным комфортом наслаждаться игрой в комфортных температурных условиях.
Также стоит отметить внешний дизайн арены. Большая её часть сделана со световой подсветкой, которая будет выглядеть очень красиво в вечернее время.
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