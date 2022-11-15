В ближайшие два года в России появится на несколько ледовых арен больше

Ждать её пришлось долго. Открытие арены всё время сдвигали, и по сути с марта-2018 «Авангард» не играл в родном для себя городе. В этом сезоне из-за очередного сдвига даты пострадали уже результаты команды — шесть поражений подряд на старте КХЛ. Впрочем, сейчас ситуация у клуба наладилась, и если вы думали сделать ставку, то разгар сезона — удобный для этого момент. Лучше всего со сферой ставок вас познакомит сайт Legalbet.tj.