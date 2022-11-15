В Белгородской области продают имущество Волоконовского завода стройматериалов

С молотка уходит прессовое отделение площадью 285,6 «квадрата», мехмастерская площадью 259,2 «квадрата», кольцевая печь (493 кв. м.), шатёр кольцевой печи (515,5 кв. м.), сушильные сараи различной площади и баня площадью 169,5 кв. м.
На имущество наложен арест и запрет регистрации. Имущество принадлежит на праве собственности компании «Волоконовский завод строительных материалов».
Начальная цена — 8,4 млн рублей. Шаг аукциона — 252 тысячи рублей. Размер задатка — 4,2 млн рублей.
Имущество находится в Волоконовке, на улице Чехова, 95. Торги состоятся сегодня, 15 ноября.
Победитель аукциона обязан в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о результатах торгов внести деньги за вычетом суммы ранее внесённого задатка.
Волоконовский завод строительных материалов зарегистрирован в 2001 году в Волоконовке. Предприятие занимается производством кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожжённой глины. Генеральный директор — Александр Скворцов. В настоящее время организация находится в процессе ликвидации.