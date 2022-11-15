В Белгородской области продают имущество Волоконовского завода стройматериалов

Волоконовский завод строительных материалов зарегистрирован в 2001 году в Волоконовке. Предприятие занимается производством кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожжённой глины. Генеральный директор — Александр Скворцов. В настоящее время организация находится в процессе ликвидации.