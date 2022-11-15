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В Белгородской области ИП Бондарев выплатил почти 2 млн рублей из-за стройки

15 ноября 15:08
Фото: 1MI
Подрядчик нарушил условия контракта. Он выполнял работы по монтажу и демонтажу кровли частного дома, сообщает Белгородский райсуд.

С ИП Бондарев в Белгородской области взыскали почти 2 млн рублей из-за нарушения условий контракта. В его задачу входили работы по монтажу и демонтажу кровли и стропил.

Подрядчик нарушил сроки работ и выполнил их с существенными недостатками. Предприниматель уклонился от разрешения спора во внесудебном порядке.

Дело дошло до суда. Согласно проведённой экспертизе, работы выполнены таким образом, что их необходимо проводить заново. Работы с кровлей были не выполнены. С ИП взыскали неустойку, штраф, госпошлину на общую сумму практически в 2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в доме на Губкина в Белгороде, пострадавшем от обстрела, в 31 квартире обнаружили дефекты после ремонтных работ. Обстрел произошёл 13 октября. 

 

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#Наталья Корявых#Экономика#ИП Бондарев#Индивидуальный предприниматель#Суд#Компенсация
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