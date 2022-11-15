В Белгородской области ИП Бондарев выплатил почти 2 млн рублей из-за стройки

Дело дошло до суда. Согласно проведённой экспертизе, работы выполнены таким образом, что их необходимо проводить заново. Работы с кровлей были не выполнены. С ИП взыскали неустойку, штраф, госпошлину на общую сумму практически в 2 млн рублей.