В белгородском следкоме раскрыли подробности двух убийств в Старом Осколе

В следственном комитете поделились подробностями уголовных дел, которые возбудили в Старооскольском горокруге в связи с убийствами. Убиты двое мужчин.
В реке обнаружили труп 37-летнего мужчины. Перед смертью его избили. Затем окунули в реку — он захлебнулся. В ходе расследования выяснилось, что перед избиением мужчину похитили и затолкали в багажник авто.
Оказалось, что 31-летний староосколец, его сожительница и приятели решили проучить потерпевшего. Злоумышленники приехали к дому мужчины, выманили его и похитили. При избиении мужчина начал терять сознание, тогда главный подозреваемый окунул его в реку.
Причастных к преступлению лиц следователи установили. Старооскольца обвинили в убийстве и заключили под стражу. Его подельник, обвиняемый в похищении, находится под домашним арестом. Женщина — под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.
Второе убийство произошло в селе Потудань 13 ноября. 45-летняя местная жительница и 51-летний потерпевший выпивали дома у последнего. Они поругались. Женщина ударила мужчину ножом шесть раз в область головы и шеи.
Хозяин дома скончался на месте преступления. Подозреваемую задержали и заключили под стражу. Расследование дела также продолжается.
Напомним, другой житель Старого Оскола столкнул подругу с балкона. Женщина умерла, а злоумышленника посадили на девять лет.