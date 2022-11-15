В Белгороде сотрудники магазина перекопали газон под окнами многоэтажки

Девушка также обращалась в управляющую компания «Белогорье». Как отметила Мария, в управляющей компании были удивлены этим работам и сообщили, что никакие разрешения через них не проходили. Позже в УК заявили, что этот вопрос не относится к ним, подчеркнула Мария.