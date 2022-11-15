В Белгороде сотрудники магазина перекопали газон под окнами многоэтажки

В «Бел.Ру» обратилась белгородка Мария. Девушка проживает на улице Преображенской в Белгороде. В настоящий момент на углу дома на Пушкина, 55 — Преображенской, 120 магазин Fashion проводит ремонтные работы. По словам местной жительницы, ремонт в помещении магазин начал летом прошлого года, сейчас работы проходят на улице, вблизи дома.
Сначала внутри жилого дома на первом этаже в течение года шёл ремонт, сопряжённый с перепланировкой несущих конструкций. Весной и летом они принялись за газоны, которые относятся к придомовым территориям. Счистили всю траву, засыпали камнями. Теперь вместо газонов голая земля. А сейчас и вовсе устроили раскопки на придомовой территории, не имея на то разрешений.
Мария
Как рассказала «Бел.Ру» Мария, изначально она обращалась к участковому с жалобами на шум. Участковый заявил, что рабочие имеют право шуметь в установленное время.
Три месяца работы перфоратором с утра до вечера — это неправильно. Были моменты, когда они себе могли позволить работать в обед и в праздничные дни.
Мария
Три недели назад, по словам Марии, магазин начал работы на придомовой территории: «Это прилегающая территория к дому, напротив есть люк. Я предполагаю, что там какая-то коммуникация проходит».
Девушка также обращалась в управляющую компания «Белогорье». Как отметила Мария, в управляющей компании были удивлены этим работам и сообщили, что никакие разрешения через них не проходили. Позже в УК заявили, что этот вопрос не относится к ним, подчеркнула Мария.
Магазин испортил вид, как минимум. Шумят, всё это вблизи дома и коммуникаций. Согласовано ли это? Безопасно ли это? Кто потом будет газон восстанавливать? Тяжёлая техника по тротуарной плитке проезжает.
Мария
За комментарием редакция «Бел.Ру» обратилась в управляющую компанию «Белогорье». Журналисту сообщили, что домоуправление разговаривало с собственником магазина. Его сейчас в городе нет, разговор проходил по телефону. В настоящий момент собственник занимается оформлением разрешения на проведение работ. Также в УК отметили, что с жалобами на ремонтные работы к ним обращалась местная жительница.
Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, редакция «Бел.Ру» направит официальный запрос в администрацию Белгорода.