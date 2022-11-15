В Белгороде сохранили 80% выкопанных тюльпанов

По словам Семенковой, этой осенью в Белгороде высадят 2,6 млн новых тюльпанов. Ещё 1,6 млн цветов осталось с прошлого сезона. Это 80%, которые удалось сохранить после выкопки.
У нас сейчас 1,6 млн тюльпанов на высадку. Около 80% удалось сохранить. Часть разделились на маленькие тюльпаны. Когда проводили выкопку, была возможность посмотреть, как отцветшие тюльпаны делятся на более мелкие луковицы. Из них во время хранения 1,6 млн тюльпанов собралось.
Елена Семенкова
Ещё порядка 1,5 млн тюльпанов сидят в земле на некоторых участках. Они также будут цвести весной.
У них может быть не такое дружное цветение, но тем не менее цветовое решение будет выдержано.
Елена Семенкова
Весной на улицах Белгорода будет цвести больше 4 млн тюльпанов. После того, как они отцветут, есть три варианта оформления клумб. Первый вариант — замена на летние культуры. Все центральные части города — парк Победы, скверы, ул. 50-летия Белгородской области. Второй вариант — посев цветочных культур по тюльпанам, без выкопки. Третий вариант — посев газона как с выкопкой, так и без в зависимости от местоположения тюльпанов.
Если высаживаем тюльпаны под кронами деревьев, весной им достаточно света. Листья распускаются. Потом листья разворачиваются, появляется затенённый участок. Смысла делать там цветник нет, там больше ничего расти не будет.
Елена Семенкова
Напомним, ранее стало известно, что до конца месяца в Белгороде высадят 3,5 млн тюльпанов — в том числе те цветы, которые выкопали прошлой весной.