В Белгороде сохранили 80% выкопанных тюльпанов

Весной на улицах Белгорода будет цвести больше 4 млн тюльпанов. После того, как они отцветут, есть три варианта оформления клумб. Первый вариант — замена на летние культуры. Все центральные части города — парк Победы, скверы, ул. 50-летия Белгородской области. Второй вариант — посев цветочных культур по тюльпанам, без выкопки. Третий вариант — посев газона как с выкопкой, так и без в зависимости от местоположения тюльпанов.