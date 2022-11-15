В Белгороде появится комплексная система укрытий

Врио мэра Белгорода Валентин Демидов сообщил, что перечень помещений, которые можно использовать в качестве укрытий, уже сформирован. Вскоре планируется разработать порядок доступа в такие помещения и обеспечить надлежащее их состояние.
После завершения документальных процедур по всему Белгороду появятся вывески и система указателей, которые помогут жителям добраться до ближайших укрытий.
Кроме того, почти завершено формирование интерактивной карты, на которой отмечены все укрытия в городе.
Напомним, что 31 октября во время оперативного совещания глава региона Вячеслав Гладков раскритиковал мэрию Белгорода за плохую подготовку укрытий и поручил исправить эту проблему в кратчайшие сроки.
На сайтах bomb-shelters.ru или yandex.ru на картах отмечены места, где находятся укрытия.