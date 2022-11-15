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В Белгороде появится комплексная система укрытий

15 ноября 05:15
Фото: Соцсети и.о. мэра Белгорода Валентина Демидова
В мэрии Белгорода уже подготовили перечень помещений, подходящих в качестве укрытий.
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СВО

Врио мэра Белгорода Валентин Демидов сообщил, что перечень помещений, которые можно использовать в качестве укрытий, уже сформирован. Вскоре планируется разработать порядок доступа в такие помещения и обеспечить надлежащее их состояние. 

После завершения документальных процедур по всему Белгороду появятся вывески и система указателей, которые помогут жителям добраться до ближайших укрытий.

Кроме того, почти завершено формирование интерактивной карты, на которой отмечены все укрытия в городе.

Напомним, что 31 октября во время оперативного совещания глава региона Вячеслав Гладков раскритиковал мэрию Белгорода за плохую подготовку укрытий и поручил исправить эту проблему в кратчайшие сроки.

На сайтах bomb-shelters.ru или yandex.ru на картах отмечены места, где находятся укрытия.

Где ближайшее бомбоубежище в Белгороде?
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#Александра Склярова#Город#СВО#Белгород#Валентин Демидов#Укрытие#Подвалы
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