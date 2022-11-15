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В Белгороде могут установить больше общественных туалетов

15 ноября 17:53
Фото: pxhere.com
Белгородцы могут предложить место для их расположения и. о. мэра Белгорода Валентину Демидову.

Белгородец во время вечернего эфира спросил у врио мэра Белгорода Валентина Демидова, планируется ли в городе увеличить количество бесплатных общественных туалетов.

Запрос на эти санитарные удобства в городе, безусловно, есть. Сейчас рассматривается предложение по увеличению их количества. Примем ваши пожелания по месту их расположения, пишите.
Валентин Демидов, исполняющий обязанности мэра Белгорода

Всего в настоящий момент в городе установлены 29 общественных туалетов: два стационарных, семь модульных и 20 биотуалетов.

Напомним, что в Белгородской области на содержание общественных туалетов готовы потратить 2 773 460 рублей, а на ремонт туалета на кладбище — 523 317 рублей.

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#Александра Склярова#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Туалеты
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