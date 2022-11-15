В Белгороде могут установить больше общественных туалетов

Белгородец во время вечернего эфира спросил у врио мэра Белгорода Валентина Демидова, планируется ли в городе увеличить количество бесплатных общественных туалетов.
Запрос на эти санитарные удобства в городе, безусловно, есть. Сейчас рассматривается предложение по увеличению их количества. Примем ваши пожелания по месту их расположения, пишите.
Валентин Демидов, исполняющий обязанности мэра Белгорода
Всего в настоящий момент в городе установлены 29 общественных туалетов: два стационарных, семь модульных и 20 биотуалетов.
Напомним, что в Белгородской области на содержание общественных туалетов готовы потратить 2 773 460 рублей, а на ремонт туалета на кладбище — 523 317 рублей.