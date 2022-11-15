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В Белгороде будут судить мужчину за случайное убийство жены

15 ноября, 17:49
Белгородец толкнул жену, она ударилась головой об пол. Уголовное дело направили в суд, сообщили в региональном СК.

В Белгороде будут судить мужчину, который случайно убил жену. Он толкнул женщину, та ударилась головой об пол. Уголовное дело направлено в суд.

Трагедия разыгралась в квартире на улице Ватутина 27 сентября. Семейная пара вместе выпивала. Во время застолья они поругались. Мужчина толкнул супругу, она ударилась головой. После этого женщина легла спать.

41-летняя потерпевшая скончалась во сне. Утром обвиняемый нашёл её умершей в кровати. Уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд.

Ранее сообщалось, что в Ровеньском районе пьяный мужчина до смерти избил знакомого. 

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#Наталья Корявых#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Убийство жены#Следственный комитет
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