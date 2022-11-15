В Белгороде будут судить мужчину за случайное убийство жены

В Белгороде будут судить мужчину, который случайно убил жену. Он толкнул женщину, та ударилась головой об пол. Уголовное дело направлено в суд.
Трагедия разыгралась в квартире на улице Ватутина 27 сентября. Семейная пара вместе выпивала. Во время застолья они поругались. Мужчина толкнул супругу, она ударилась головой. После этого женщина легла спать.
41-летняя потерпевшая скончалась во сне. Утром обвиняемый нашёл её умершей в кровати. Уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд.
Ранее сообщалось, что в Ровеньском районе пьяный мужчина до смерти избил знакомого.