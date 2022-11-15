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В 2022 году в Белгородской области введут в эксплуатацию 110 станций водоподготовки

15 ноября 05:40
Фото: 1MI
Новые станции помогут обеспечить качественной питьевой водой порядка 260 тысяч белгородцев.
Сюжет
Вода

Вячеслав Гладков сообщил на своих страницах в соцсетях, что в 2022 году введут в эксплуатацию 110 станций водоподготовки. Половина из них уже работает, другую часть введут в эксплуатацию в ближайшие полтора месяца.

Уже сегодня, 15 ноября, новые скважина и станция водоподготовки появятся в посёлке Комсомольском.

Например, сегодня в районе ИЖС п. Комсомольский Белгородского района будет введена скважина и станция водоподготовки. 1500 жителей, я надеюсь, больше не будут иметь проблем с поставкой холодной воды в свои дома и квартиры.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Всего за этот год качественной питьевой водой обеспечат более 260 тысяч белгородцев.

Напомним, что 30 октября Вячеслав Гладков рассказал о замене насосного оборудования на 600 скважинах. Белоблводоканал приступит к заменам уже в этом году.

В Белгородской области заменят насосное оборудование на 600 скважинах
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#Александра Склярова#Общество#Вода#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Питьевая вода#Скважина
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