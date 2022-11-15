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Телеграм-канал «Бел.Ру» стал одним из лидеров в рейтинге влиятельных каналов

15 ноября 11:50
Фото: 1MI
Канал стал шестым в рейтинге. Первое место заняла официальная страница губернатора Вячеслава Гладкова в Telegram. Данные приводит «Фонарь».

«Бел.Ру» стало одним из лидеров в рейтинге наиболее влиятельных телеграм-каналов в регионе. Канал стал шестым. Лидирует в рейтинге с существенным отрывом официальная страница губернатора Вячеслава Гладкова в Telegram.

Редакция включила в исследование 30 каналов с наибольшим количеством подписчиков. В основу исследования лёг вес канала в региональной подборке.

В тройке лидеров оказались также «Белгород № 1» и «Жесть Белгород». Однако при большом количестве подписчиков не все каналы оказывают достаточное влияние на информационную повестку — они проседают по цитированию или охватам.

«Бел.Ру» стал одним из лидеров по цитируемости. Первое место при этом занял канал главы региона Вячеслава Гладкова. 

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#Наталья Корявых#Бел.ру#Телеграм-канал#Рейтинг каналов#Цитируемость
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