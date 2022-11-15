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Татьяна Незнамова решила сдать мандат депутата горсовета Белгорода

15 ноября 14:43
Фото: горсовет Белгорода
Она досрочно прекратит полномочия 22 ноября. Проект решения опубликовал городской совет.

Дочь умершего экс-депутата облдумы Николая Незнамова решила покинуть горсовет. Она досрочно сложит полномочия 22 ноября по собственному желанию.

Татьяна Незнамова состояла в «Единой России». Решение вступит в силу со дня его принятия. Контроль за его выполнением возложат на постоянную комиссию горсовета по вопросам законности и развития местного самоуправления.

Накануне стало известно, что на 70-м году жизни скончался экс-депутат областной думы Николай Незнамов. Там он состоял с 2005 по 2020 год. Незнамов возглавлял комитет по бюджету и финансам. Соболезнования по поводу его смерти выразил глава региона Вячеслав Гладков. 

Скончался экс-депутат Белгородской областной думы Николай Незнамов
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