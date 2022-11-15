Татьяна Незнамова решила сдать мандат депутата горсовета Белгорода

Дочь умершего экс-депутата облдумы Николая Незнамова решила покинуть горсовет. Она досрочно сложит полномочия 22 ноября по собственному желанию.
Татьяна Незнамова состояла в «Единой России». Решение вступит в силу со дня его принятия. Контроль за его выполнением возложат на постоянную комиссию горсовета по вопросам законности и развития местного самоуправления.
Накануне стало известно, что на 70-м году жизни скончался экс-депутат областной думы Николай Незнамов. Там он состоял с 2005 по 2020 год. Незнамов возглавлял комитет по бюджету и финансам. Соболезнования по поводу его смерти выразил глава региона Вячеслав Гладков.