Стало известно, по какой программе пройдет первый в РФ винодельческий форум

Деловая программа винодельческого форума отличается комплексностью и разнообразием. Отдельные блоки мероприятия будут посвящены маркетингу, рекламе, медиа, винной торговле - как розничной, так и в сегменте HoReCa. Кроме того, на форуме обсудят проблемы, касающиеся возможности торговли вином в режиме онлайн. Винному туризму планируют посвятить несколько заседаний.