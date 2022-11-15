Стало известно, по какой программе пройдет первый в РФ винодельческий форум

В рамках форума участники смогут обсудить самые разные аспекты виноделия, связанные со сферой маркетинга, рекламы, медиа, винной торговли - как розничной, так и в сегменте HoReCa.
Сессия “Наука, сельское хозяйство и промышленность для развития виноделия России”, модератором которой назначен глава НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, станет центральным событием форума. Участники сессии обсудят освоение новых винодельческих регионов, автохтонные сорта, методы контроля качества вина и подготовку новых кадров для винодельческой отрасли, сообщает newsnn.ru.
Другая важнейшая сессия будет посвящена поддержке и регулированию отрасли со стороны государства. Ее модератором выступит Борис Титов, который участвует в мероприятии, в том числе в качестве собственника ПАО «Абрау-Дюрсо».
В рамках пленарного заседания «Виноделие России: новая орбита» участники обменяются предложениями по долгосрочной программе развития отрасли в условиях глобальных перемен на экономическом и геополитическом полях.
Для инсайдеров индустрии наиболее важным событием станет саммит Ассоциации виноградарей и виноделов России. На саммите, кроме прочих тем, заявлено обсуждение границ виноградарско-винодельческих зон (терруаров). Это самые острые вопросы для формирования идентичности отечественного вина.
Деловая программа винодельческого форума отличается комплексностью и разнообразием. Отдельные блоки мероприятия будут посвящены маркетингу, рекламе, медиа, винной торговле - как розничной, так и в сегменте HoReCa. Кроме того, на форуме обсудят проблемы, касающиеся возможности торговли вином в режиме онлайн. Винному туризму планируют посвятить несколько заседаний.
Информационный партнер форума - холдинг 1MI.