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Снаряды упали рядом со школой в Шебекино

15 ноября 17:35
Фото: vk.com/v.p.shebekino

От прилётов в Шебекино больше всего пострадал двухэтажный дом

В 50 метрах от двухэтажного дома, в который попали снаряды, находится школа.

Вячеслав Гладков опубликовал на своих страницах в соцсетях уточнённую информацию по повреждениям после обстрела Шебекинского городского округа. По его информации, снаряды упали в двухэтажный дом, который находится в 50 метрах от школы.

Основной прилёт снарядов пришёлся на двухэтажный жилой дом. В нём повреждены кровля и отопление. В двух соседних двухэтажных домах ударной волной выбиты окна. Поясню: в 50 метрах от домов находится школа. Никаких стратегически важных объектов нет!
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Кроме того, снаряды повредили газовую трубу. Аварийные бригады уже занимаются устранением последствий.

Напомним, что обстрел Шебекинского горокруга случился вечером 15 ноября. Снаряды попали в аптеку и в ларёк «Хрусталь Белогорья». По данным губернатора области, в результате обстрелов погибли минимум два человека, ещё трое получили ранения.

Жители Грайворона также сообщают о громких звуках и возможных прилётах.

Вячеслав Гладков рассказал о полученных белгородцами ранениях в обстреле Шебекино
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#Александра Склярова#Происшествия#Белгородская область#Шебекино#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Пострадавшие#Обстрел Белгородской области 15 ноября
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