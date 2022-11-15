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С УК «Русь» в Белгороде взыскали 300 тыс. рублей компенсации за скользкий тротуар

15 ноября 08:45
Фото: 1MI
Из-за наледи пострадала женщина. Её здоровью был причинён тяжкий вред, сообщили в региональном УФССП.

С управляющей компании «Русь» взыскали 300 тыс. рублей из-за скользкого тротуара. По этой причине пострадала женщина. Она получила тяжкий вред здоровью.

Женщина шла по двору дома, поскользнулась и упала. Ответственность за территорию несла УК «Русь». Белгородка обратилась в суд с требованием взыскать с компании компенсацию морального вреда и выиграла дело.

Исполнительный лист направили в отделение судебных приставов. Последние наложили запрет регистрационных действий на три авто, принадлежавших УК, а также взыскали деньги с расчётных счетов. Долги выплачены полностью.

Напомним, жители дома на Гражданском проспекте собирались обратиться в прокуратуру из-за затопления здания. В доме на бульваре Строителей нет отопления. На эту проблему неоднократно жаловались жильцы. Тепло пообещали дать 14 ноября.

 

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#Наталья Корявых#Общество#Новости Белгорода#Белгород#УК «Русь»#Гололёд#Травма#Компенсация морального вреда#Суд
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