Находящиеся в Белгороде и Белгородском районе жители Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей могут подать заявления о выдаче им паспорта гражданина РФ. В областном центре заявления принимают в отделении на Народном бульваре, 94. Приём также идёт в посёлке Майском (Садовая, 4а).
Перед выдачей паспорта приносится Присяга гражданина РФ. От этой процедуры освобождаются только дети до 14 лет, недееспособные граждане и лица, которые не могут принести Присягу по состоянию здоровья.
В УМВД отмечают, что госпошлина за выдачу паспорта не взимается.
Помимо этого, продолжается приём отдельных категорий лиц в российское гражданство по гуманитарным основаниям. В Белгороде соответствующее заявление можно подать на улице Н. Островского, 25, а в Майском — на Садовой, 4а.
О процедуре получения паспортов для жителей присоединённых территорий ранее рассказывал и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.