Находящиеся в Белгороде и Белгородском районе жители Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей могут подать заявления о выдаче им паспорта гражданина РФ. В областном центре заявления принимают в отделении на Народном бульваре, 94. Приём также идёт в посёлке Майском (Садовая, 4а).