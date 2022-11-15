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С присягой, но бесплатно. Где в Белгороде получить паспорт жителям новых регионов

15 ноября 07:08
Фото: 1MI

В полиции рассказали, где можно получить российский паспорт в Белгороде

Заявление о выдаче паспорта граждане из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей могут подать в территориальных органах МВД в Белгороде и Белгородском районе. В пресс-службе ведомства назвали адреса.

Находящиеся в Белгороде и Белгородском районе жители Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей могут подать заявления о выдаче им паспорта гражданина РФ. В областном центре заявления принимают в отделении на Народном бульваре, 94. Приём также идёт в посёлке Майском (Садовая, 4а).

Перед выдачей паспорта приносится Присяга гражданина РФ. От этой процедуры освобождаются только дети до 14 лет, недееспособные граждане и лица, которые не могут принести Присягу по состоянию здоровья.

В УМВД отмечают, что госпошлина за выдачу паспорта не взимается.

Помимо этого, продолжается приём отдельных категорий лиц в российское гражданство по гуманитарным основаниям. В Белгороде соответствующее заявление можно подать на улице Н. Островского, 25, а в Майском — на Садовой, 4а.

О процедуре получения паспортов для жителей присоединённых территорий ранее рассказывал и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Гладков рассказал о получении паспортов в Белгородской области для жителей ЛНР
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Паспорт#Заявление
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