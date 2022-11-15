Раненного при обстреле оператора белгородского ТВ хотят наградить за смелость

Награды от депутатов горсовета могут получить два белгородца. Один из них — Дмитрий Ярема, оператор телеканала «Белгород 24». Его ранило, когда он отвозил гуманитарную помощь. Медики говорили, что пострадавшего ждёт несколько операций и долгий период восстановления.
Оператора холдинга «Белгород-Медиа» хотят наградить за «высокий профессионализм, самоотверженность и смелость, проявленные при выполнении гражданского долга во время волонтёрской деятельности». За это он может получить почётную грамоту горсовета.
Кроме него, благодарственным письмом планируют отметить Вадима Неронова — начальника Центра спецсвязи и информации Федеральной службы охраны РФ в Белгородской области. Награду он может получить за «многолетний добросовестный труд, высокие достижения в работе, личный вклад в дело развития службы специальной связи и в связи с 50-летием со дня рождения».
В проекте решения указано, что белгородцам также положены единовременные выплаты в связи с награждением. Деньги на это возьмут из городского бюджета.