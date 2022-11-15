Раненного при обстреле оператора белгородского ТВ хотят наградить за смелость

Кроме него, благодарственным письмом планируют отметить Вадима Неронова — начальника Центра спецсвязи и информации Федеральной службы охраны РФ в Белгородской области. Награду он может получить за «многолетний добросовестный труд, высокие достижения в работе, личный вклад в дело развития службы специальной связи и в связи с 50-летием со дня рождения».