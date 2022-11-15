Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Раненного при обстреле оператора белгородского ТВ хотят наградить за смелость

15 ноября 13:44
Фото: 1MI
Дмитрий Ярема получил ранение, когда отвозил гуманитарную помощь. Его планируют наградить почётной грамотой горсовета. Помимо этого, депутаты хотят отметить труд Вадима Неронова — начальника Центра спецсвязи и информации ФСО по региону, следует из проекта решения.

Награды от депутатов горсовета могут получить два белгородца. Один из них — Дмитрий Ярема, оператор телеканала «Белгород 24». Его ранило, когда он отвозил гуманитарную помощь. Медики говорили, что пострадавшего ждёт несколько операций и долгий период восстановления.

Оператора холдинга «Белгород-Медиа» хотят наградить за «высокий профессионализм, самоотверженность и смелость, проявленные при выполнении гражданского долга во время волонтёрской деятельности». За это он может получить почётную грамоту горсовета.

Кроме него, благодарственным письмом планируют отметить Вадима Неронова — начальника Центра спецсвязи и информации Федеральной службы охраны РФ в Белгородской области. Награду он может получить за «многолетний добросовестный труд, высокие достижения в работе, личный вклад в дело развития службы специальной связи и в связи с 50-летием со дня рождения».

В проекте решения указано, что белгородцам также положены единовременные выплаты в связи с награждением. Деньги на это возьмут из городского бюджета.

Оператор белгородского телеканала получил ранение во время миномётного обстрела
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде лучшие советы по профилактике правонарушений наградили деньгамиГладков наградил полицейских за эвакуацию людей из зон обстреловЕвгений Савченко наградил белгородского мальчика Алёшу и его брата
#Инна Рогова#Город#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Горсовет#Награждение#Оператор#Фсо
Подпишитесь
Тяжело раненной при обстреле Шебекино оказалась 15-летняя девушка
Сегодня, 14:23
Матери срочников из разных регионов РФ дошли до военной прокуратуры Белгорода
Сегодня, 12:11
Валуйчанка с маленьким ребёнком за два месяца не получила новое жильё после обстрела
Сегодня, 11:42
Белгородцев возмутило поведение медиков детской поликлиники во время обстрела
Сегодня, 11:03
Больше десяти «бахов» насчитали белгородцы в небе над городом
Сегодня, 10:10
Гладков рассказал подробности об обстреле Шебекино «Градами»
Сегодня, 15:11