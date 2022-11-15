Применение спанбода и полиэтиленовой пленки в с/х нуждах

Спанбод и полиэтиленовая пленка — идеальное решение для сельскохозяйственных нужд и потребностей. Полимерные материалы обладают уникальными характеристиками и свойствами.
Спанбонд — агроволокно, полученное из расплавленного полимера. Волокна под действием воздушного потока укладываются в полотно. Полимер становится долговечным, прочным и износостойким. Широко применяется для сельскохозяйственных нужд. Для длительной эксплуатации полимерной продукции в процессе производства в агроволокно был добавлен расплав стабилизаторов. Рекомендуется использовать спанбонд для выращивания сельскохозяйственных культур. Полимерный материал обладает характерными особенностями:
Спанбонд широко применяется для различных видов сельскохозяйственных нужд. Защитные свойства полимера ускоряют прогревание грядок для проведения посадки ранней весной. Полимерное волокно способствует максимальной защите всходов при низком температурном режиме в ночные часы и появившихся заморозках. Полимерная продукция защищает семена и молодые побеги от птиц и грызунов. Спанбонд способствует удержанию влаги в почве, замедлению эрозионных процессов.
Белый нетканый материал предназначен для укрытия каркасов с грядками, парниками, теплицами. Продукция обеспечивает конструкции оптимальным уровнем освещения, не поддерживается конденсат, установлена защитная система от заморозков, ливней, дождей с градом.
Летом агроволокно выступает в качестве безопасного мульчирующего материала. Сохраняет необходимый уровень влаги, предотвращает корневую систему от перегрева, замедляет рост сорняков, препятствует появлению серьезных вредителей. Полимер широко используется в садоводстве для снижения риска развития болезней, вызванных при контакте фруктов с увлажненным грунтом.
Осенью спанборд продлевает созревание овощным культурам и растениям, защищает их от ранних похолоданий, при резких перепадах температурного режима в ночные и дневные часы. Агроволокно в осенний период эффективно применяют для растений, находящихся в открытом грунте. Своевременное использование нетканого материала позволит многолетним растениям перейти в стадию покоя.
Полиэтиленовую пленку регулярно применяют в сельскохозяйственной деятельности. Востребованное полотно предпочитают использовать владельцы крупных предприятий, работники теплиц.
Полимерная продукция обладает универсальностью, прочностью, длительным периодом эксплуатации.
Универсальное полотно применяется при организации тепличных, парниковых, сельскохозяйственных конструкций. Полиэтилен сохраняет микроклимат тепличных условий. Оказывает благоприятное воздействие на рост и созревание растительности, пропускает солнечный свет, защищает овощные культуры от негативных провокаторов. Полотна устойчивы к низкому температурному режиму. Полиэтиленовые изделия применяются с целью реализации крупномасштабных сельскохозяйственных задач:
Полиэтиленовая пленка — защитный и полезный полимерный материал при выращивании, сборе, производстве, упаковке и транспортировки сельскохозяйственной продукции.
Для обустройства парниковых и тепличных конструкций применяется светостабилизированная пленка, обладающая высоким уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей.
Полимерная пленка сокращает использование удобрений, ускоряет цветение, плодоношение.
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