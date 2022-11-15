Применение спанбода и полиэтиленовой пленки в с/х нуждах

Спанбонд — агроволокно, полученное из расплавленного полимера. Волокна под действием воздушного потока укладываются в полотно. Полимер становится долговечным, прочным и износостойким. Широко применяется для сельскохозяйственных нужд. Для длительной эксплуатации полимерной продукции в процессе производства в агроволокно был добавлен расплав стабилизаторов. Рекомендуется использовать спанбонд для выращивания сельскохозяйственных культур. Полимерный материал обладает характерными особенностями: