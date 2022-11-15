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При обстреле Валуйского горокруга погиб один белгородец

15 ноября 19:01
Фото: vk.com/vlk_news
Одна жительница получила осколочные ранения нижних конечностей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своих страницах в соцсетях об обстреле Валуйского городского округа.

Наша система ПВО сбила над Валуйками «Точку-У». По предварительной информации, есть один погибший и одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей. Доставлена в ЦРБ. Осколками выбиты окна в нескольких домовладениях. Глава округа и оперативные службы на месте. Подомовой обход территории продолжается.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Очевидцы опубликовали видео с моментом громких звуков в Валуйках. Также появляются фотографии повреждённой при обстреле гостиницы.

Фото: t.me/chp31

Глава региона сообщил, что обстрелу также подвергся Грайворонский городской округ. В муниципалитете система ПВО сбила ракету. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Напомним, что вечером 15 ноября военкоры сообщали об обстреле Валуйского горокруга. По их информации, все ракеты сбила ПВО.

Валуйский городской округ подвергся обстрелам ВСУ
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