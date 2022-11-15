При обстреле Валуйского горокруга погиб один белгородец

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своих страницах в соцсетях об обстреле Валуйского городского округа.
Наша система ПВО сбила над Валуйками «Точку-У». По предварительной информации, есть один погибший и одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей. Доставлена в ЦРБ. Осколками выбиты окна в нескольких домовладениях. Глава округа и оперативные службы на месте. Подомовой обход территории продолжается.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Очевидцы опубликовали видео с моментом громких звуков в Валуйках. Также появляются фотографии повреждённой при обстреле гостиницы.
Глава региона сообщил, что обстрелу также подвергся Грайворонский городской округ. В муниципалитете система ПВО сбила ракету. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Напомним, что вечером 15 ноября военкоры сообщали об обстреле Валуйского горокруга. По их информации, все ракеты сбила ПВО.