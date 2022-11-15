Посёлок Ленинский в Белгородской области попал под обстрел ВСУ

Утром 15 ноября со стороны Украины обстреляли посёлок Ленинский в Шебекинском городском округе. Боеприпасы взорвались у жилого дома. Выбиты стёкла, пострадавших нет.
Подачу электричества в посёлок возобновили. После разминирования приступят к работе на газовой линии. На месте находятся оперативные бригады.
Приграничные населённые пункты в Шебекинском горокруге почти ежедневно подвергаются обстрелам ВСУ. В части сёл округа ввели режим чрезвычайной ситуации, почти все жители временно покинули свои дома.