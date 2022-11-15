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Посёлок Ленинский в Белгородской области попал под обстрел ВСУ

15 ноября 07:46
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
ВСУ обстреляли приграничный посёлок
Волной от взорвавшихся снарядов выбило окна в частном доме, никто не пострадал, сообщил Вячеслав Гладков.

Утром 15 ноября со стороны Украины обстреляли посёлок Ленинский в Шебекинском городском округе. Боеприпасы взорвались у жилого дома. Выбиты стёкла, пострадавших нет.

Подачу электричества в посёлок возобновили. После разминирования приступят к работе на газовой линии. На месте находятся оперативные бригады.

Приграничные населённые пункты в Шебекинском горокруге почти ежедневно подвергаются обстрелам ВСУ. В части сёл округа ввели режим чрезвычайной ситуации, почти все жители временно покинули свои дома.

ВСУ обстреляли приграничный посёлокВСУ обстреляли приграничный посёлок
ВСУ обстреляли приграничный посёлок
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Белгородскую область за день трижды обстреляли
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#Происшествия#Операция на Украине#Шебекинский горокруг#Посёлок Ленинский#Обстрел ВСУ#Инна Рогова
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