Порядка 5000 новых светильников смонтирует Белгородэнерго в регионе в этом году

«Строительство недостающих линий наружного освещения и модернизация существующего парка осветительных устройств в этом году затронули порядка 90 населённых пунктов региона и несколько автодорог местного значения. Это важный показатель качества жизни, поэтому все работы будут выполнены в установленный срок», — отметил и. о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Евгений Турапин.