Порядка 5000 новых светильников смонтирует Белгородэнерго в регионе в этом году

Сюжет Строительство

За девять месяцев филиал ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» построил в Белгородской области свыше 20 километров новых линий наружного освещения. В общей сложности в этом году будет введено не менее 77,7 километра сетей, смонтировано 4488 светильников.

Установка дополнительных светоточек ведётся в рамках программы инициативного бюджетирования в соответствии с запросами жителей региона на качественное наружное освещение. На сегодняшний день работы завершены в Белгороде, Губкине и ещё 44 населённых пунктах региона. В областном центре смонтировано 1887 современных светодиодных светильников, при этом 418 — на ранее не освещавшихся улицах, скверах и дворах. На центральных улицах Губкина энергетики заменили 862 устаревших светильника. В Белгородском районе дополнительно построено 13,5 километра сетей освещения в посёлке Майский, сёлах Таврово, Щетиновка, Долбино, Никольское, Хохлово, Ерик, Николаевка, Пушкарное, микрорайонах ИЖС Разумное-81,71. Всего установлено 713 дополнительных светоточек. Свыше 15 километров новых сетей до конца года будет введено в городе Валуйки и сёлах Двулучное, Принцевка, Дроново и Хмелевец. Свыше 20 километров появится в населённых пунктах Ивнянского и Корочанского районов. Завершены работы по монтажу дополнительных участков освещения на дороге в посёлке Северный, а также между селами Большое Песчаное и Зелёная Дубрава, Анновка и Мальцевка Корочанского района. «Строительство недостающих линий наружного освещения и модернизация существующего парка осветительных устройств в этом году затронули порядка 90 населённых пунктов региона и несколько автодорог местного значения. Это важный показатель качества жизни, поэтому все работы будут выполнены в установленный срок», — отметил и. о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Евгений Турапин. Читайте также: Филиал «Россети Центр» - «Белгородэнерго» проведёт очередной День клиента Белгородцы смогли оперативно решить свои вопросы на Дне клиента Белгородэнерго