bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября 2022, 11:15

Published 15 ноября 2022, 11:15

Modified 16 ноября 2022, 06:32

Updated 16 ноября 2022, 06:32

Порядка 5000 новых светильников смонтирует Белгородэнерго в регионе в этом году

15 ноября 2022, 11:15
Сюжет
Строительство
За девять месяцев филиал ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» построил в Белгородской области свыше 20 километров новых линий наружного освещения. В общей сложности в этом году будет введено не менее 77,7 километра сетей, смонтировано 4488 светильников.

Установка дополнительных светоточек ведётся в рамках программы инициативного бюджетирования в соответствии с запросами жителей региона на качественное наружное освещение. На сегодняшний день работы завершены в Белгороде, Губкине и ещё 44 населённых пунктах региона.

В областном центре смонтировано 1887 современных светодиодных светильников, при этом 418 — на ранее не освещавшихся улицах, скверах и дворах. На центральных улицах Губкина энергетики заменили 862 устаревших светильника.

В Белгородском районе дополнительно построено 13,5 километра сетей освещения в посёлке Майский, сёлах Таврово, Щетиновка, Долбино, Никольское, Хохлово, Ерик, Николаевка, Пушкарное, микрорайонах ИЖС Разумное-81,71. Всего установлено 713 дополнительных светоточек.

Свыше 15 километров новых сетей до конца года будет введено в городе Валуйки и сёлах Двулучное, Принцевка, Дроново и Хмелевец. Свыше 20 километров появится в населённых пунктах Ивнянского и Корочанского районов.

Завершены работы по монтажу дополнительных участков освещения на дороге в посёлке Северный, а также между селами Большое Песчаное и Зелёная Дубрава, Анновка и Мальцевка Корочанского района.

«Строительство недостающих линий наружного освещения и модернизация существующего парка осветительных устройств в этом году затронули порядка 90 населённых пунктов региона и несколько автодорог местного значения. Это важный показатель качества жизни, поэтому все работы будут выполнены в установленный срок», — отметил и. о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Евгений Турапин.

Читайте также:
Филиал «Россети Центр» - «Белгородэнерго» проведёт очередной День клиентаБелгородцы смогли оперативно решить свои вопросы на Дне клиента Белгородэнерго
#Кристина Семенчук#Город#Белгородский район#Строительство#Белгородэнерго#Освещение#Сети
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика