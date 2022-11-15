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Положена ли компенсация услуг ЖКХ семьям мобилизованных?

14 ноября 23:11
Фото: 1MI
Вячеслав Гладков во время прямого эфира ответил на вопрос белгородки об оплате услуг ЖКХ при наличии мобилизованного родственника.

Жена белгородского мобилизованного задала губернатору вопрос об оплате коммуналки. Женщину заинтересовало: нет ли льгот для семей призывников при оплате услуг ЖКХ?

Ответ прост: коммунальные услуги оплачиваются полностью. Вне зависимости от того, мобилизовали родственника или нет.

Единственное решение, которое сейчас принято: с момента призыва не начисляется пеня. Знаю, что по льготам сейчас согласовывается законопроект на федеральном уровне, ждём его.
Вячеслав Гладков

* пени начисляются за несвоевременную и неполную оплату жилья, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт.

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#Инна Рогова#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Мобилизованный#Льготы#Военные
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