Положена ли компенсация услуг ЖКХ семьям мобилизованных?

Жена белгородского мобилизованного задала губернатору вопрос об оплате коммуналки. Женщину заинтересовало: нет ли льгот для семей призывников при оплате услуг ЖКХ?
Ответ прост: коммунальные услуги оплачиваются полностью. Вне зависимости от того, мобилизовали родственника или нет.
Единственное решение, которое сейчас принято: с момента призыва не начисляется пеня. Знаю, что по льготам сейчас согласовывается законопроект на федеральном уровне, ждём его.
Вячеслав Гладков
* пени начисляются за несвоевременную и неполную оплату жилья, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт.