«Почта России» предлагает B2B-клиентам индивидуальные логистические решения

При разработке индивидуальных логистических решений учитываются потребности клиентов в сроках доставки, весогабаритные и другие параметры перевозимых грузов, в том числе нормы безопасности и температурный режим на всём пути следования. Одним из первых клиентов кастомизированного сервиса стал Faberlic. Первая партия из шести контейнеров прошла в прямом железнодорожном сообщении из Китая до терминала Ворсино в Калужской области. Для следующих отправок Почта будет также использовать мультимодальные сервисы, которые объединяют морские и наземные маршруты.