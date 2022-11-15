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«Почта России» предлагает B2B-клиентам индивидуальные логистические решения

15 ноября 10:41
Фото: Почта России
«Почта России» совместно с дочерней компанией «Почтовая логистическая компания» (ПЛК) запускает линейку логистических решений под индивидуальные запросы клиентов, в том числе в сегменте негабаритных и сверхгабаритных грузов.

Компании предлагают кастомизированные мультимодальные сервисы на международном и внутрироссийском направлениях морским, железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом, используя собственную и партнёрскую инфраструктуру.

При разработке индивидуальных логистических решений учитываются потребности клиентов в сроках доставки, весогабаритные и другие параметры перевозимых грузов, в том числе нормы безопасности и температурный режим на всём пути следования. Одним из первых клиентов кастомизированного сервиса стал Faberlic. Первая партия из шести контейнеров прошла в прямом железнодорожном сообщении из Китая до терминала Ворсино в Калужской области. Для следующих отправок Почта будет также использовать мультимодальные сервисы, которые объединяют морские и наземные маршруты.

Индивидуальные решения могут включать и регулярные сервисы Почты: доставку грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона через порты Дальнего Востока до Екатеринбурга, авиаперевозку «от двери до двери», прямой железнодорожный сервис из Китая в Москву, а также транспортировку в почтовом контейнерном поезде «Россия» с услугами первой и последней мили.

«Новые сервисы компании ориентированы как на представителей малого и среднего бизнеса, так и на крупных корпоративных клиентов, с широкой федеральной сетью. В зависимости от индивидуальных потребностей заказчика мы готовы взять на себя не только логистику, но и услуги таможенного оператора, складского комплекса и фулфилмента», — подчеркнул заместитель генерального директора по логистике «Почты России» Сергей Сергушев.

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