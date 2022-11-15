Почему в центре Белгорода высаживают именно тюльпаны

Напомним, всего на улицах города в 2023 году будут цвести порядка 4 млн тюльпанов. До конца текущего месяца в Белгороде высадят 3,5 млн тюльпанов. Среди них те, которые выкопали в текущем году и отправили на хранение. Ещё часть осталась в земле.