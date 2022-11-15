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Почему в центре Белгорода высаживают именно тюльпаны

15 ноября 13:57
Фото: 1MI

Елена Семенкова объяснила, почему в центре Белгорода высаживают именно тюльпаны

По словам главного архитектора города, только благодаря тюльпанам можно достичь буйства красок. Тем более они начинают цвести уже в конце апреля, когда летники сажать рано.

Журналисты «Бел.Ру» поинтересовались у главного ландшафтного архитектора Белгорода Елены Семенковой, почему на Свято-Троицком бульваре решили высадить именно тюльпаны.

Тюльпаны расцветают где-то в конце апреля. 27 апреля появляются бутоны. Луковичные эфемероиды как раз цветут в это время. Они самые первые и ловят свет, который проникает сквозь безлиственные состояния деревьев, и цветут. Эффект цветения тюльпанов ни с чем не сравнить. Почему бы этим не пользоваться? Этим пользуется весь мир, мы тоже можем. А летники можем посадить в конце мая.
Елена Семенкова

Напомним, всего на улицах города в 2023 году будут цвести порядка 4 млн тюльпанов. До конца текущего месяца в Белгороде высадят 3,5 млн тюльпанов. Среди них те, которые выкопали в текущем году и отправили на хранение. Ещё часть осталась в земле.

В центре Белгорода начали высаживать тюльпаны
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