Орловские военные перегруппировываются в Волновахе

Орловские военные начали перегруппировку в Волновахе и уходят «вглубь» фронта. Накануне бойцам советник губернатора Лежнев и мэр Орла Парахин привезли гуманитарный груз.
Как пишет издание, военнослужащие получили продукты, одежду, средства личной гигиены, термобельё, медикаменты, спальные мешки, берцы, зимние костюмы. В общей сложности для военных собрали 6 тонн гуманитарного груза.
Сергей Лежнев поблагодарил неравнодушных орловцев за помощь. Он также отметил, что бойцы с подарками уходят «вглубь» фронта.