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Орловские военные перегруппировываются в Волновахе

15 ноября 11:57
Фото: 1MI
Военнослужащие уходят «вглубь» фронта. Бойцам накануне привезли гуманитарный груз, сообщает «Орелtimes».

Орловские военные начали перегруппировку в Волновахе и уходят «вглубь» фронта. Накануне бойцам советник губернатора Лежнев и мэр Орла Парахин привезли гуманитарный груз.

Как пишет издание, военнослужащие получили продукты, одежду, средства личной гигиены, термобельё, медикаменты, спальные мешки, берцы, зимние костюмы. В общей сложности для военных собрали 6 тонн гуманитарного груза.

Сергей Лежнев поблагодарил неравнодушных орловцев за помощь. Он также отметил, что бойцы с подарками уходят «вглубь» фронта.

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#Наталья Корявых#Операция на Украине#Черноземье#Орёл#Волноваха#Мобилизованные#Перегруппировка
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