«Она убила мою дочь»: курянка в Москве выбросила годовалого ребёнка с 11-го этажа

8 ноября Россию потрясла новость о том, как 26-летняя курянка в Москве выбросила с 11-го этажа годовалую дочь. Журналисты связались с бывшим мужем женщины Субхоном, который раскрыл обстоятельства трагедии и рассказал о семейной жизни.
Известно, что девочка после падения получила серьёзные травмы. Врачи боролись за её жизнь, но безуспешно. Через два дня после происшествия мать девочки задержали.
По словам бывшего мужа курянки, она оказалась больна. На развод женщина подавала сама. После этого жила с другим человеком. С Субхоном она познакомилась в интернете. Поначалу она была хорошей и спокойной, уточнил мужчина.
Также он рассказал, что изменения в поведении жены начались, когда умер его отец. После похорон мужчина вернулся в Москву, а женщина вместе с дочкой уехала в Курск. Субхон отметил, что помог им финансово. Потом начались проблемы.
«Даже её родители не помогли ей в трудный момент. Она мне звонила и рассказывала, что родители даже домой её не пускают. Я ей потом сказал, чтобы приехала с ребёнком ко мне, но она отказалась. Я так умолял её, чтобы она отдала мне дочку», — поделился мужчина.
Курянка угрожала мужу, что напишет заявление в полицию, если он попытается забрать ребёнка. По словам Субхона, он не знает, что делать — его жена убила его дочь. Мать мужчины тем временем пребывает в шоке.
Уроженку Курска обвинили в убийстве ребёнка. По решению суда женщину арестовали на два месяца.