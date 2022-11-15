«Она убила мою дочь»: курянка в Москве выбросила годовалого ребёнка с 11-го этажа

«Даже её родители не помогли ей в трудный момент. Она мне звонила и рассказывала, что родители даже домой её не пускают. Я ей потом сказал, чтобы приехала с ребёнком ко мне, но она отказалась. Я так умолял её, чтобы она отдала мне дочку», — поделился мужчина.