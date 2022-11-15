Новый автомобиль получил Совет ветеранов от фонда «Поколение» Андрея Скоча

На протяжении 26 лет работы фонд «Поколение» Андрея Скоча поддерживает ветеранские организации региона, на средства фонда восстанавливаются памятники воинской славы, оказывается адресную помощь ветеранам, труженикам тыла, блокадникам и детям войны.
Общественная организация Старого Оскола — одна из самых крупных ветеранских формирований региона. Здесь объединились люди, умудрённые опытом, благодаря которым мы реализуем большую программу по восстановлению мемориальных комплексов и братских могил. Мы благодарны людям старшего поколения за огромную работу, за неравнодушие, за принципиальную гражданскую позицию,
Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной Думы Андрея Владимировича Скоча.
У Совета ветеранов был автомобиль, который 8 лет назад также был подарен фондом «Поколение» Андрея Скоча. Однако на сегодняшний день он уже выработал свой ресурс и требовал замены.
В настоящее время в окружную организацию ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов входит 39 первичных организаций — 19 городских и 20 сельских, объединяя около 31 тыс. человек. Новый автомобиль поможет оптимизировать административную работу, доставлять подопечных в социальные и медицинские учреждения, развозить лекарства, проведать ветеранов на дому.
Транспорт поможет активизировать работу с ветеранами, подрастающим поколением. В составе организации люди старшего поколения, многие из них участвовали в боевых действиях и готовы делиться с молодёжью воспоминаниями и опытом,
председатель совета ветеранов, контр-адмирал Военно-морского флота России Анатолий Самойлов.