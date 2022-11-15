Население Земли достигло 8 млрд человек. По оценкам исследователей, количество людей на планете увеличилось в восемь раз за последние 200 лет. Достичь такого показателя удалось за счёт развития медицины, снижения детской смертности, улучшения условий жизни и доступности еды и воды.
Однако темпы прироста численности, напротив, снижаются, пишет издание. В ближайшие 30 лет в 60 государствах ожидается сокращение населения на 1% и более. Причины — снижение рождаемости и миграция.
Вместе с тем увеличилась продолжительность жизни. За последние 30 лет показатель вырос до 72,8 года. Уже к 2050 году средняя продолжительность жизни, по прогнозам, составит 77,2 года.
Следующий рубеж в более чем 10 млрд человек населения должны преодолеть к 2080 году.