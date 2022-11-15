Население Земли достигло 8 млрд человек. По оценкам исследователей, количество людей на планете увеличилось в восемь раз за последние 200 лет. Достичь такого показателя удалось за счёт развития медицины, снижения детской смертности, улучшения условий жизни и доступности еды и воды.