Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Население Земли достигло 8 млрд человек

15 ноября 08:25
Фото: 1MI
Следующий рубеж в более чем 10 млрд человек, по прогнозам ООН, должны преодолеть к 2080 году. К увеличению количества людей привели снижение детской смертности, развитие медицины, доступность еды и воды, отмечают «Новые известия».

Население Земли достигло 8 млрд человек. По оценкам исследователей, количество людей на планете увеличилось в восемь раз за последние 200 лет. Достичь такого показателя удалось за счёт развития медицины, снижения детской смертности, улучшения условий жизни и доступности еды и воды.

Однако темпы прироста численности, напротив, снижаются, пишет издание. В ближайшие 30 лет в 60 государствах ожидается сокращение населения на 1% и более. Причины — снижение рождаемости и миграция.

Вместе с тем увеличилась продолжительность жизни. За последние 30 лет показатель вырос до 72,8 года. Уже к 2050 году средняя продолжительность жизни, по прогнозам, составит 77,2 года.

Следующий рубеж в более чем 10 млрд человек населения должны преодолеть к 2080 году.

Население в России вымирает, но виноваты не СВО и мобилизация
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородская область вошла в топ-15 регионов по материальному благополучию населенияБелгородская область заняла 13-е место в России по уровню доходов населенияБелгородская область стала четвёртой по численности населения в ЦФО
#Общество#Население#Оон#Инна Рогова
Подпишитесь
Тяжело раненной при обстреле Шебекино оказалась 15-летняя девушка
Сегодня, 14:23
Матери срочников из разных регионов РФ дошли до военной прокуратуры Белгорода
Сегодня, 12:11
Валуйчанка с маленьким ребёнком за два месяца не получила новое жильё после обстрела
Сегодня, 11:42
Белгородцев возмутило поведение медиков детской поликлиники во время обстрела
Сегодня, 11:03
Больше десяти «бахов» насчитали белгородцы в небе над городом
Сегодня, 10:10
Гладков рассказал подробности об обстреле Шебекино «Градами»
Сегодня, 15:11