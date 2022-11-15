На Свято-Троицком бульваре в Белгороде создадут цветовые иллюзии

По словам Семенковой, Свято-Троицкий бульвар был одним из первых, где закончилась высадка тюльпанов. Часть улицы, которая следует за Вечным огнём, по композиционному решению останется в виде ромбов. Их решили не менять. Первая часть от Вечного огня будет в розово-сиреневой гамме. Следующий участок будет в жёлто-красной гамме, далее — розово-красно-белая, и завершается участок на Б. Хмельницкого розово-сиреневой гаммой.
Такое решение было выбрано, потому что есть естественные ограничения. Двигаясь по бульвару, всё равно не получится увидеть это всё единовременно. Но находясь в каждой из частей, получится целостное восприятие. Колористическое решение сообразно с тем затенением, которое создают сами деревья.
Елена Семенкова
Изюминкой станут цветовые иллюзии. Их создадут за счёт композиционного решения, когда цвета накладываются друг на друга, например, жёлтый и красный, а издалека будет казаться, что это оранжевый цвет.
Должно быть классно. Весна — это всегда праздник цвета. После зимы недостаток ярких цветовых пятен. Поэтому мы ждём. Сначала зацветают жёлтые тюльпаны, потом красные и самые последние — розовые, белые. Эта игра — праздник цвета для глаз жителей. Это кульминация празднования весны.
Елена Семенкова
Также Семенкова рассказала, что, если по центру будут высажены тюльпаны, многолетники использовать нерационально. Поэтому здесь будут летники.
У нас в городе представлены все виды цветников — летники, многолетники, композиции из злаковых. А проблема однолетников и многолетников, мне кажется, искусственная. Каждому виду цветников своё место. Бывает недостаточно обоснованное место для цветочных композиций. И ещё недостаточный уход. Может, нам стоит научиться ухаживать за многолетниками так, чтобы они были всё время декоративные. Где-то дополнить — и они покажут свою красоту.
Елена Семенкова
Что касается цветочного оформления участка от монастыря до Богданки, там будут клумбы, которые разделят по цвету.
У этой части другой композиционный характер. Здесь рядами высажены растения — более графические, в геометрических формах. Это более освещённая часть. Солнце съедает часть красок. Поэтому дизайнеры приняли решение массивами засадить клумбы с повторением правильных форм. Сложного рисунка не будет.
Елена Семенкова
Напомним, ранее Семенкова сообщила, что по проекту реконструкции цветочного оформления Свято-Троицкого бульвара к уже высаженным гортензиям добавят многолетники и розы.