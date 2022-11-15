На Свято-Троицком бульваре в Белгороде создадут цветовые иллюзии

По словам Семенковой, Свято-Троицкий бульвар был одним из первых, где закончилась высадка тюльпанов. Часть улицы, которая следует за Вечным огнём, по композиционному решению останется в виде ромбов. Их решили не менять. Первая часть от Вечного огня будет в розово-сиреневой гамме. Следующий участок будет в жёлто-красной гамме, далее — розово-красно-белая, и завершается участок на Б. Хмельницкого розово-сиреневой гаммой.