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«Мало ли что жители хотят»: белгородка отказалась дать соседям ключи от подвала

15 ноября 09:44
Фото: 1MI

Сославшаяся на УК белгородка не дала соседям ключи от подавала

Инцидент произошёл, когда на улице было громко: жители Таврово решили проверить состояние подвала в их доме. Однако женщина, у которой были ключи, соседям их не дала, сославшись на договорённость с УК. В компании «Благострой-С» отметили, что белгородка всё сделала правильно.

Жители дома в Таврово решили проверить, как обстоят дела с подвалом в их доме. Белгородцев подтолкнула к этому неспокойная ситуация на улице: в населённом пункте было громко. Свою историю жительница рассказала в телеграм-канале «Белгород № 1. Люди».

Согласно объявлению на фасаде, ключи от подвала дома «для аварийного случая» находятся в диспетчерской службе обслуживающей организации — ООО «УК „Благострой-С“», а также в двух квартирах. По словам женщины, один из владельцев ключей не живёт в доме около месяца.

Видео: «Белгород № 1. Люди»

Второй ключ был у жительницы квартиры на пятом этаже. Однако она отказалась открыть подвал, сославшись на договорённость с управляющей компанией: дать ключи тогда, когда будет воздушная тревога.

Рассказавшая эту историю белгородка подчёркивает, что уже обращалась в администрацию Таврово, однако там заверили, что подвал в порядке. Вместе с тем жители считают, что в случае угрозы помещение может быть опасным.

«Это не подвал, это технический этаж, судя по техпаспорту, который у меня также имеется: там стеклянные двери и окна, в случае ЧП всё это побьет к чертям!» — утверждает белгородка.

В управляющей компании «Благострой-С» изданию «Подъём» сообщили, что ответственная за хранение ключей жительница дома и не должна была их давать. В УК заявили, что она откроет подвал тогда, когда это будет нужно.

«Мало ли что жители хотят! Как это она будет давать ключ от подвала? Неизвестно, что за жители, какие у них намерения. Она отвечает за это. Ключи мы отдали, кому нужно», — ответили журналистам представители УК.

О проблеме с ключами ранее рассказывали и жители Белгорода. В доме на улице Чехова, 32 женщине выдали ключ, который не подошёл к замку подвала МКД. В управляющей компании жалобу жительницы назвали странной.

Выданные белгородцам ключи не подошли к замку подвала. В УК это назвали странным
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Таврово#Ключи#Подвал#Благострой-с#Видео
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