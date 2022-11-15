«Мало ли что жители хотят»: белгородка отказалась дать соседям ключи от подвала

Сославшаяся на УК белгородка не дала соседям ключи от подавала

Инцидент произошёл, когда на улице было громко: жители Таврово решили проверить состояние подвала в их доме. Однако женщина, у которой были ключи, соседям их не дала, сославшись на договорённость с УК. В компании «Благострой-С» отметили, что белгородка всё сделала правильно.