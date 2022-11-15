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Мальчик пытался переехать на велосипеде дорогу на красный и попал под машину

15 ноября 08:23
Фото: 1MI
15-летний парень получил травмы, сообщили в региональном УМВД.

14 ноября в Белгороде водитель иномарки сбил подростка на велосипеде. Машина ехала на зелёный свет, а 15-летний парень пересекал дорогу на красный, не спешившись. Он получил травмы.

Ещё одно ДТП накануне произошло в Шебекино. 28-летняя девушка за рулём Chevrolet наехала на 36-летнюю женщину. Последняя шла по нерегулируемому переходу. Пешеход пострадала.

В Старооскольском горокруге на федеральной трассе «Крым» 35-летний водитель фуры превысил скорость и не справился с управлением. Машина опрокинулась, а водитель получил травмы.

Ранее сообщалось, что в Грайворонском горокруге пьяный водитель сбил пенсионерку и скрылся с места аварии. 12 ноября в Белгороде произошло ДТП с участием машины ДПС.

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#Наталья Корявых#Происшествия#Подросток попал в ДТП#Фура перевернулась
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