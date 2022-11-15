Мальчик пытался переехать на велосипеде дорогу на красный и попал под машину

14 ноября в Белгороде водитель иномарки сбил подростка на велосипеде. Машина ехала на зелёный свет, а 15-летний парень пересекал дорогу на красный, не спешившись. Он получил травмы.
Ещё одно ДТП накануне произошло в Шебекино. 28-летняя девушка за рулём Chevrolet наехала на 36-летнюю женщину. Последняя шла по нерегулируемому переходу. Пешеход пострадала.
В Старооскольском горокруге на федеральной трассе «Крым» 35-летний водитель фуры превысил скорость и не справился с управлением. Машина опрокинулась, а водитель получил травмы.