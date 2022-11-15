В российских условиях стало распространенной практикой брать кредит на приобретение нового легкового автомобиля. Но порой банки требуют множество документов — от паспорта и водительских прав до справки о доходах и копии трудовой книжки. Если нужен срочно новый автомобиль, а банки отказывают в кредите, то лучший автокредит на новый автомобиль от банка Тинькофф способен быстро и эффективно купировать данный вид проблемы.
Достаточно зайти на сайт банка и пройти следующие шаги:
Банк не давит на клиентов, и это позволяет им не спеша выбрать понравившийся автомобиль. На это выделяется 30 дней, а после чего дается еще 60 дней для активации кредита. В это время проценты на обслуживание кредита не начисляются. Если автомобиль за этот срок не выбирается, то можно полностью отказаться от кредита и никаких штрафных санкций на клиента не распространяются.
Высчитать стоимость авто кредита можно прямо на сайте, воспользовавшись услугами встроенного кредитного калькулятора, в котором нужно сделать следующие действия:
Работа кредитного калькулятора отличается простотой — достаточно сдвинуть ползунок в нужную сторону, как клиент сразу видит как сумму кредита, так и точный объем финансовых средств, которые пойдут на обслуживание авто кредита.
Акционерное Общество «Тинькофф Банк»
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