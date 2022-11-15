Лучший автокредит на новый автомобиль от банка Тинькофф

Банк не давит на клиентов, и это позволяет им не спеша выбрать понравившийся автомобиль. На это выделяется 30 дней, а после чего дается еще 60 дней для активации кредита. В это время проценты на обслуживание кредита не начисляются. Если автомобиль за этот срок не выбирается, то можно полностью отказаться от кредита и никаких штрафных санкций на клиента не распространяются.