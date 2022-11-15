Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Лучший автокредит на новый автомобиль от банка Тинькофф

15 ноября 08:32
Фото: piqsels.com
В статье даются доводы, почему нужно выбирать авто кредит в банке Тинькофф для быстрой покупки нового автомобиля.

В российских условиях стало распространенной практикой брать кредит на приобретение нового легкового автомобиля. Но порой банки требуют множество документов — от паспорта и водительских прав до справки о доходах и копии трудовой книжки. Если нужен срочно новый автомобиль, а банки отказывают в кредите, то лучший автокредит на новый автомобиль от банка Тинькофф способен быстро и эффективно купировать данный вид проблемы.

Как получить кредит в банке Тинькофф?

Достаточно зайти на сайт банка и пройти следующие шаги:

  • Заявка на кредит. Нужно ее оставить на странице сайта и менеджмент банка ответит клиенту об отрицательном или положительном решении вопроса.
  • Получение денег. Клиенту мгновенно перечисляются деньги на дебитовую карту. Если ее не имеется, то менеджмент банка оставляет право ее изготовить и бесплатно ее передать клиенту на территории Москвы.
  • Приобретение машины. В этом случае нужно просто выслать пакет документов банку на предмет оформления машины под залог.

Преимущества получения авто кредита в банке Тинькофф

  • Минимум документов. Потребуется паспорт, водительские права и необходимость подать онлайн заявку.
  • Без первоначального взноса.
  • Автомобиль банк регистрирует в Федеральной нотариальной службы России и также автоматически оформляется полис ОСАГО.
  • Машину можно купить в любом салоне. Клиент сам подбирает автомобильный салон без рекомендации банка.
  • Возможность досрочного погашения кредита без штрафных санкций.
  • Простая регистрация. В банк нужно будет выслать только копию СТС.
  • Низкий процент. Обслуживание кредитной линии для клиента обойдется не более 7,9%.
  • Возможность взять кредит до 3-х миллионов рублей.

Можно ли выбрать машину после одобрения кредита?

Банк не давит на клиентов, и это позволяет им не спеша выбрать понравившийся автомобиль. На это выделяется 30 дней, а после чего дается еще 60 дней для активации кредита. В это время проценты на обслуживание кредита не начисляются. Если автомобиль за этот срок не выбирается, то можно полностью отказаться от кредита и никаких штрафных санкций на клиента не распространяются.

Кредитный калькулятор

Высчитать стоимость авто кредита можно прямо на сайте, воспользовавшись услугами встроенного кредитного калькулятора, в котором нужно сделать следующие действия:

  • Указать сумму желаемого кредита;
  • Получить сумму ежемесячного платежа;
  • Определиться со сроком действия. Он рассчитан до 5 лет.

Работа кредитного калькулятора отличается простотой — достаточно сдвинуть ползунок в нужную сторону, как клиент сразу видит как сумму кредита, так и точный объем финансовых средств, которые пойдут на обслуживание авто кредита.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк»
ОГРН 1027739642281, лицензия ЦБ РФ № 2673.
23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

Реклама. Рекламодатель ООО «Миратек». LjN8KTdAR

#Общество#Автокредит
Подпишитесь
Тяжело раненной при обстреле Шебекино оказалась 15-летняя девушка
Сегодня, 14:23
Матери срочников из разных регионов РФ дошли до военной прокуратуры Белгорода
Сегодня, 12:11
Валуйчанка с маленьким ребёнком за два месяца не получила новое жильё после обстрела
Сегодня, 11:42
Белгородцев возмутило поведение медиков детской поликлиники во время обстрела
Сегодня, 11:03
Больше десяти «бахов» насчитали белгородцы в небе над городом
Сегодня, 10:10
Гладков рассказал подробности об обстреле Шебекино «Градами»
Сегодня, 15:11