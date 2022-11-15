Комплексная система укрытий и звуки взрывов: что обсуждали белгородцы 15 ноября

В Белгороде появится комплексная система укрытий. Уже сформирован перечень помещений, подходящих по техническим характеристикам, сообщил врио мэра Валентин Демидов.
В городе разместят вывески и указатели к местам укрытий. Помимо этого, завершается подготовка специальной интерактивной карты для того, чтобы белгородцы знали, где можно переждать опасность.
В районе пяти часов вечера 15 ноября в Белгороде было неспокойно: горожане вновь слышали взрывы, сработала сигнализация. Спустя время стало известно, что громкие звуки были связаны с работой ВС РФ.
Отметим, что накануне вечером в Белгороде сработала система ПВО. Обошлось без разрушений и пострадавших.
К шебекинским волонтёрам обратился военнослужащий из Валуек: он просил передать одежду и обувь. Волонтёры собрали вещи, загрузили две машины. Чтобы заполнить оставшееся место, они решили передать военным и коробки с гумпомощью из Коми.
Удивительно, но одна из посылок из республики попала именно к мобилизованному из Коми. Причём ему пришла посылка, собранная его матерью. Женщина занималась сбором гуманитарной помощи для военных.