Комплексная система укрытий и звуки взрывов: что обсуждали белгородцы 15 ноября

К шебекинским волонтёрам обратился военнослужащий из Валуек: он просил передать одежду и обувь. Волонтёры собрали вещи, загрузили две машины. Чтобы заполнить оставшееся место, они решили передать военным и коробки с гумпомощью из Коми.