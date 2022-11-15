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Комплексная система укрытий и звуки взрывов: что обсуждали белгородцы 15 ноября

15 ноября 16:00
Фото: Bel.ru
В мэрии сообщили о сформированном списке помещений для укрытий в областном центре, вечер в Белгороде вновь выдался шумным, а волонтёры рассказали удивительную историю о посылке для мобилизованного.

Система укрытий

В Белгороде появится комплексная система укрытий. Уже сформирован перечень помещений, подходящих по техническим характеристикам, сообщил врио мэра Валентин Демидов.

В городе разместят вывески и указатели к местам укрытий. Помимо этого, завершается подготовка специальной интерактивной карты для того, чтобы белгородцы знали, где можно переждать опасность.

В Белгороде появится комплексная система укрытий
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Ещё один громкий вечер

В районе пяти часов вечера 15 ноября в Белгороде было неспокойно: горожане вновь слышали взрывы, сработала сигнализация. Спустя время стало известно, что громкие звуки были связаны с работой ВС РФ.

Отметим, что накануне вечером в Белгороде сработала система ПВО. Обошлось без разрушений и пострадавших.

В небе над Белгородом снова было громко
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Посылка нужному адресату

К шебекинским волонтёрам обратился военнослужащий из Валуек: он просил передать одежду и обувь. Волонтёры собрали вещи, загрузили две машины. Чтобы заполнить оставшееся место, они решили передать военным и коробки с гумпомощью из Коми.

Удивительно, но одна из посылок из республики попала именно к мобилизованному из Коми. Причём ему пришла посылка, собранная его матерью. Женщина занималась сбором гуманитарной помощи для военных.

В Белгородской области мобилизованный случайно получил посылку от мамы из Коми
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Укрытия#Взрывы#Посылка
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