Какой антивирус лучше: Касперский или Доктор Веб?

Имя компании «Лаборатория Касперского» давно и во всеуслышание звучит на просторах Российской Федерации и даже за её пределами. Технические разработки специалистов организации пользуются высоким уровнем спроса как среди частных пользователей персональных компьютеров или мобильных устройств, так и среди коммерческих организаций, фирм и предприятий.