Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Какой антивирус лучше: Касперский или Доктор Веб?

15 ноября 08:28
Фото: piqsels.com
Что лучше: Касперский или Доктор Веб? Такой вопрос регулярно задают себе пользователи, столкнувшись с необходимостью защиты от вирусов и растущих киберугроз.

Рассмотрим подробнее каждый из вариантов программного обеспечения для определения оптимального решения в том или ином случае.

Что из себя представляют антивирусы Касперского?

Имя компании «Лаборатория Касперского» давно и во всеуслышание звучит на просторах Российской Федерации и даже за её пределами. Технические разработки специалистов организации пользуются высоким уровнем спроса как среди частных пользователей персональных компьютеров или мобильных устройств, так и среди коммерческих организаций, фирм и предприятий.

Главной особенностью работы компании является нацеленность на широкий круг пользователей. Отличаются продукты производителя как по наполнению, так и по выполняемым задачам. Это, в свою очередь, влияет на стоимость предложений. В числе явных сильных сторон программного обеспечения от Касперского:

  • возможность установки продуктов на всех современных платформах операционных систем;
  • обеспечение безопасности мобильных гаджетов;
  • максимальный показатель защиты как в случае проведения сканирования системы, так и при онлайн-работе;
  • огромное многообразие возможностей;
  • дополнительный функционал, облегчающий работу и повышающий уровень безопасности;
  • нацеленность как на частный сегмент, так и на корпоративную отрасль с одинаково высокими показателями качества;
  • уникальная функция защитной клавиатуры;
  • возможность удалённого управления;
  • повышенное внимание к защите переписки и секретным данным.

Недостатками антивируса, которые отмечают пользователи, являются:

  • цена продуктов;
  • необходимость в хороших мощностях оборудования;
  • снижение производительности системы при работе антивирусных программ.

Что из себя представляют антивирусы Доктор Веб?

Предложения надёжного отечественного производителя не получили столь серьёзного распространения в мировом масштабе, но стабильно и с удовольствием используются на просторах СНГ. Его функционал и возможности получили хорошие отзывы среди пользователей. Главными особенностями продукта являются:

  • комплексная высокоуровневая защита;
  • возможность справиться с любыми видами вредоносного программного обеспечения;
  • частые обновления, вплоть до двух раз в час, это снижает риск заражения новыми видами вирусов до нуля;
  • хорошая оптимизация и минимальные требования к количеству свободной памяти;
  • наличие бесплатной версии;
  • собственное облачное хранилище;
  • онлайн-защита и сканирование с максимальным результатом.

Кроме того, одним из серьёзных преимуществ того, чтобы купить антивирус Доктор Веб, является его доступность, по сравнению с аналогичными предложениями от Лаборатории Касперского.

В чём отличие предложений Касперского и Доктор Веба?

Чтобы понять какой антивирус лучше, Касперский или Доктор Веб, стоит сравнить их основные параметры, возможности и требования. В этом контексте целесообразно рассматривать:

  • Особенности интерфейса. Дизайн и удобство являются, пусть не основополагающим, но важным и актуальным параметром подбора программного обеспечения. В этом случае оба антивируса можно назвать удобными и довольно простыми для использования. Доктор Веб выглядит несколько проще, в то время как Касперский более сложен с дизайнерской точки зрения.
  • Уровень защиты. По этому параметру оба антивируса показывают работу свыше 95%. Разница минимальна, по результатам независимых тестирований все виды вредоносных программ были заблокированы.
  • Тарифы. А вот и основополагающий показатель выбора. В плане цены Касперский является одним из самых дорогостоящих антивирусных предложений. Поэтому тут однозначно выигрывают предложения Доктор Веб. Конкретную стоимость лицензий можно узнать на сайте профильной компании Софтмагазин.

В итоге можно сказать, что оба антивируса являются превосходным выбором для обеспечения кибербезопасности. Выбирать конкретный вариант стоит, основываясь на личных или корпоративных потребностях, специфике работы, а также финансовых возможностях.

Реклама. Рекламодатель ООО «Миратек». LjN8KYKuT

#Антивирус#Интернет#Общество
Подпишитесь
Тяжело раненной при обстреле Шебекино оказалась 15-летняя девушка
Сегодня, 14:23
Матери срочников из разных регионов РФ дошли до военной прокуратуры Белгорода
Сегодня, 12:11
Валуйчанка с маленьким ребёнком за два месяца не получила новое жильё после обстрела
Сегодня, 11:42
Белгородцев возмутило поведение медиков детской поликлиники во время обстрела
Сегодня, 11:03
Больше десяти «бахов» насчитали белгородцы в небе над городом
Сегодня, 10:10
Гладков рассказал подробности об обстреле Шебекино «Градами»
Сегодня, 15:11