Илья Мате. Борьба куреш — фундамент олимпийского «золота»

До поездки в олимпийскую Москву спортсмен ДСО «Колос» (Донецк) только в 1979 году стал чемпионом Спартакиады народов СССР, Советского Союза, Европы и мира. 1980 год помимо олимпийского «золота», о котором речь пойдет ниже, был отмечен победой в чемпионате СССР. 1981 год принес триумф в Кубке мира, чемпионство на Универсиаде в Бухаресте и бронзовую медаль чемпионата мира, которая только раззадорила уроженца Донбасса. 1982 год — время второй победы на чемпионате мира и четвертого титула чемпиона СССР. Как говорили специалисты вольной борьбы того времени, часто победить на чемпионате Союза было тяжелее, чем на чемпионате всей планеты.