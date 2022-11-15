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Гладков выразил соболезнования родным и близким Николая Незнамова

15 ноября 08:00
Фото: страница Гладкова в ВК
Николай Незнамов ушёл из жизни в 69 лет. Его смерть губернатор назвал невосполнимой потерей, сообщили в региональном правительстве.

14 ноября на 70-м году жизни умер Николай Незнамов — бывший депутат облдумы. Губернатор Вячеслав Гладков выразил соболезнования его родным, а смерть назвал невосполнимой потерей для региона.

Николай Незнамов был депутатом в период с 2005 по 2020 годы. Гладков назвал его талантливым руководителем, компетентным финансистом, который любил Белгородскую область.

Глава региона уточнил, что в области глубоко сожалеют о смерти Незнамова и выражают соболезнования родным и близким. Слова Гладкова поддержали и другие белгородские чиновники.

 

Скончался экс-депутат Белгородской областной думы Николай Незнамов
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#Наталья Корявых#Общество#Вячеслав Гладков#Николай незнамов#Губернатор#Соболезнования
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