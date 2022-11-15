Гладков выразил соболезнования родным и близким Николая Незнамова

14 ноября на 70-м году жизни умер Николай Незнамов — бывший депутат облдумы. Губернатор Вячеслав Гладков выразил соболезнования его родным, а смерть назвал невосполнимой потерей для региона.
Николай Незнамов был депутатом в период с 2005 по 2020 годы. Гладков назвал его талантливым руководителем, компетентным финансистом, который любил Белгородскую область.
Глава региона уточнил, что в области глубоко сожалеют о смерти Незнамова и выражают соболезнования родным и близким. Слова Гладкова поддержали и другие белгородские чиновники.