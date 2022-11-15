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Гладков доложил о мерах безопасности в Белгородской области секретарю Совбеза РФ

15 ноября 14:25
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Выездное совещание состоялось в Брянске. Губернатор Вячеслав Гладков доложил, какие меры безопасности принимаются в регионе, а также о том, с какими проблемами во время работы столкнулись. Изучать белгородский опыт будут представители из других регионов ЦФО, сообщили в правительстве области.
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СВО

В Брянске состоялось выездное совещание секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Темой обсуждения стало обеспечение безопасности в регионах Центрального федерального округа, в том числе дополнительные меры защиты критически важных и потенциально опасных объектов.

С докладом на совещании выступил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона рассказал, как проходит работа и с какими проблемами столкнулись в Белгородской области. Губернатор отметил, что учёл доклады соседей. По словам Гладкова, представители некоторых регионов в свою очередь готовы изучить белгородский опыт.

Наша задача остается неизменной — обеспечить безопасность наших жителей, и на это направлены все наши совместные усилия. В рамках межведомственного взаимодействия постараемся только улучшать нашу работу.
Вячеслав Гладков

Итогами совещания стали поручения по своевременному удовлетворению потребностей Вооружённых сил РФ в решении задач СВО и по полноценной поддержке семей мобилизованных.

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#Инна Рогова#Общество#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Николай патрушев#Совбез#Безопасность
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