Гладков доложил о мерах безопасности в Белгородской области секретарю Совбеза РФ

Выездное совещание состоялось в Брянске. Губернатор Вячеслав Гладков доложил, какие меры безопасности принимаются в регионе, а также о том, с какими проблемами во время работы столкнулись. Изучать белгородский опыт будут представители из других регионов ЦФО, сообщили в правительстве области.

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