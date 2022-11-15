Гладков доложил о мерах безопасности в Белгородской области секретарю Совбеза РФ

В Брянске состоялось выездное совещание секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Темой обсуждения стало обеспечение безопасности в регионах Центрального федерального округа, в том числе дополнительные меры защиты критически важных и потенциально опасных объектов.
С докладом на совещании выступил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона рассказал, как проходит работа и с какими проблемами столкнулись в Белгородской области. Губернатор отметил, что учёл доклады соседей. По словам Гладкова, представители некоторых регионов в свою очередь готовы изучить белгородский опыт.
Наша задача остается неизменной — обеспечить безопасность наших жителей, и на это направлены все наши совместные усилия. В рамках межведомственного взаимодействия постараемся только улучшать нашу работу.
Вячеслав Гладков
Итогами совещания стали поручения по своевременному удовлетворению потребностей Вооружённых сил РФ в решении задач СВО и по полноценной поддержке семей мобилизованных.