«Единая Россия» обеспечит защиту прав мобилизованных и их семей

Работа над нормативными актами не останавливается. Документы устраняют пробел в российском законодательстве. Они предусматривают помощь военным в соответствии с указами Владимира Путина, сообщает rostovgazeta.ru.
Лидер «Единой России» Дмитрий Медведев призвал относиться с максимальным вниманием к мобилизованным и их семьям. Это сегодня самая важная задача партии.
В марте единороссы реализовали свою инициативу по присвоению участникам спецоперации статуса ветеранов боевых действий, что дало им право на такие меры социальной поддержки, как ежемесячная денежная выплата, льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг, льготный проезд в общественном транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и так далее.
Аналогичный статус ждет и добровольцев. Проект закона приняли уже в третьем чтении. Одним из автором документа стал секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, а также сенаторы и парламентарии от партии.
Другой закон единороссов наделил статусом ветеранов боевых действий гражданских лиц, которых привлекли к выполнению задач спецоперации. Это гражданский персонал армии России, члены ремонтных бригад, врачи и другие сотрудники.
Кроме того, власти приняли законы, защищающие боевые выплаты от списаний за долги, увеличивающие размер пособия по уходу за ребенком матерям, которые являются военнослужащими. Военные, получившие ранения, смогут остаться на службе на специальных должностях. Все эти законы тоже подготовили единороссы.
Андрей Турчак написал письмо председателю правительства страны. В нем сказано, что за восемь месяцев спецоперации на федеральном уровне было принято много мер поддержки военнослужащих и их семей. На региональном уровне воплощается в жизнь около 50 разных видов помощи, начиная от бесплатного горячего питания в школах для детей участников спецоперации до налоговых льгот и единовременных выплат.
По предложению «Единой России» поменяли трудовое законодательство. В нем теперь есть норма, обязывающая работодателей сохранять рабочие места за сотрудниками, которых отправили на фронт. Также мобилизованных наделили правом передавать управление бизнесом по доверенности. Кабинет министров России одобрил предложение партии не учитывать доходы мобилизованных при расчете мер социальной поддержки их семей, сообщает сайт ER.RU.
«Партийцы, депутаты всех уровней продолжают оказывать всевозможную поддержку военнослужащим и членам их семей. На передовую доставляют продукты питания, тёплые вещи, средства личной гигиены и многое другое. Особое внимание мобилизованным уделяется со стороны секретаря регионального отделения партии, губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Он лично встречается с призывниками, контролирует соблюдение их прав и помогает с решением возникающих вопросов.
Напомню, что по итогам одной из встреч с призванными в Вооруженные силы РФ жителями региона губернатор принял решение о материальной поддержке в размере 100 000 рублей. Эта мера является главной на сегодняшний день, но кроме того, семьям военнослужащих, в которых после 21 сентября 2022 года были рождены дети, предусмотрена единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей. Предоставляется и ежемесячная выплата в размере 3 тысяч рублей на питание детей не только в возрасте до 18 лет, но и до 23 лет при обучении в очной форме.
Хочу также отметить, что десятки крупных предприятий области выступили за сохранение рабочих мест и средней зарплаты сотрудникам, участвующим в СВО. Ещё раз повторю, что для поддержки семей мобилизованных белгородцев мы стараемся задействовать все ресурсы, которые у нас есть», — рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.