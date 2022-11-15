«Единая Россия» обеспечит защиту прав мобилизованных и их семей

Напомню, что по итогам одной из встреч с призванными в Вооруженные силы РФ жителями региона губернатор принял решение о материальной поддержке в размере 100 000 рублей. Эта мера является главной на сегодняшний день, но кроме того, семьям военнослужащих, в которых после 21 сентября 2022 года были рождены дети, предусмотрена единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей. Предоставляется и ежемесячная выплата в размере 3 тысяч рублей на питание детей не только в возрасте до 18 лет, но и до 23 лет при обучении в очной форме.