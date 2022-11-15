Что известно о падении ракет в Польше

Другой вариант — ракета всё же упала, но украинская. Обломки, найденные на месте, похожи на С-300, которые состоят на вооружении ПВО и в России, и на Украине. При этом украинская ПВО часто даёт сбой.Пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер не подтвердил информацию об упавших российских ракетах и призвал не доверять непроверенным сведениям. Официальных комментариев Польша пока не давала.