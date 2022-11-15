Что известно о падении ракет в Польше

По данным источника, российские и западные СМИ сообщают о том, что на территории Польши — в приграничной деревне Пшеводув — упали две российские ракеты, погибли два человека.
На самом деле, Россия не наносила ударов по Польше. Ближайшей целью ВС РФ был объект инфраструктуры в городе Ковель на территории Украины. Он находится в 100 км от предполагаемого места падения ракет в Польше — наше оружие не даёт столь большого отклонения.
Озвучиваются два варианта развития событий: взрыв в Пшеводуве случился ещё днём около 16:00 на перегрузочных весах, куда заезжают грузовики. Трактор, который въехал на эти весы, взорвался, погибли два работника зерносушилки. Эту версию подтвердили в местной полиции.
Другой вариант — ракета всё же упала, но украинская. Обломки, найденные на месте, похожи на С-300, которые состоят на вооружении ПВО и в России, и на Украине. При этом украинская ПВО часто даёт сбой.Пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер не подтвердил информацию об упавших российских ракетах и призвал не доверять непроверенным сведениям. Официальных комментариев Польша пока не давала.
Теп временем в Пентагоне заявили, что не могут подтвердить данные о двух российских ракетах, упавших в Польше.
В Минобороны России считают, что сообщения польских СМИ о падении российских ракет — намеренная провокация в целях эскалации обстановки. И подтвердили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы российские войска не наносили. А найденные в Пшеводуве обломки не имеют отношения к российскому вооружению.