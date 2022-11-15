Четыре района Белгородской области на содержание дорог потратят почти 500 млн рублей

Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области разместило на госзакупках несколько заявок. Согласно им, на содержание дорог в Старооскольском горокруге, а также в Белгородском, Прохоровском и Ракитянском районах готовы потратить 441,7 млн рублей.
Общая протяжённость дорог, за которыми необходим надзор, — порядка 1000 километров. Если брать по каждому муниципалитету, то:
От исполнителей требуется держать определённые участки дорог муниципалитетов в надлежащем состоянии и обеспечивать бесперебойное транспортное движение.
В перечень работ также входят установка камер видеонаблюдения, информирование ведомства о чрезвычайных ситуациях и ДТП, ежедневный осмотр дороги, контроль её состояния, ликвидация возможных помех и участие в работе комиссий по инспекционному контролю.
В зимний период с 1 ноября по 31 марта исполнители обязаны обеспечить круглосуточные дежурства и работу снегоуборочных машин, а также подготовить противогололёдные материалы для ликвидации возможной скользкости.
Кроме того, исполнители обязаны до 30 мая 2024 года выполнить ямочный ремонт асфальтного покрытия.
Совместно с заказчиком необходимо также будет заняться ликвидацией дорожных знаков, указателей, рекламных щитов, объектов сервиса и съездов, размещённых в несогласованных для этого местах.
Требуется также обеспечить учёт интенсивности движения — каждый месяц полученная информация будет отправляться заказчику.
За ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств предусмотрены штрафы.
Срок выполнения работ — с июля 2023 года по 31 июня 2024 года.