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Четыре района Белгородской области на содержание дорог потратят почти 500 млн рублей

15 ноября 08:25
Фото: 1MI
Соответствующие заявки появились на сайте госзакупок.

Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области разместило на госзакупках несколько заявок. Согласно им, на содержание дорог в Старооскольском горокруге, а также в Белгородском, Прохоровском и Ракитянском районах готовы потратить 441,7 млн рублей.

Общая протяжённость дорог, за которыми необходим надзор, — порядка 1000 километров. Если брать по каждому муниципалитету, то:

  • в Белгородском районе — 90,5 километра за 46 млн рублей,
  • в Прохоровском районе — 299 километров за 112 млн рублей,
  • в Ракитянском районе — 249,7 километра за 111 млн рублей,
  • в Шебекинском горокруге — 367,2 километра за 172 млн рублей.

От исполнителей требуется держать определённые участки дорог муниципалитетов в надлежащем состоянии и обеспечивать бесперебойное транспортное движение.

В перечень работ также входят установка камер видеонаблюдения, информирование ведомства о чрезвычайных ситуациях и ДТП, ежедневный осмотр дороги, контроль её состояния, ликвидация возможных помех и участие в работе комиссий по инспекционному контролю.

В зимний период с 1 ноября по 31 марта исполнители обязаны обеспечить круглосуточные дежурства и работу снегоуборочных машин, а также подготовить противогололёдные материалы для ликвидации возможной скользкости.

Кроме того, исполнители обязаны до 30 мая 2024 года выполнить ямочный ремонт асфальтного покрытия.

Совместно с заказчиком необходимо также будет заняться ликвидацией дорожных знаков, указателей, рекламных щитов, объектов сервиса и съездов, размещённых в несогласованных для этого местах.

Требуется также обеспечить учёт интенсивности движения — каждый месяц полученная информация будет отправляться заказчику.

За ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств предусмотрены штрафы.

Срок выполнения работ — с июля 2023 года по 31 июня 2024 года.

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#Город#Госзакупки#Белгородская область#Старый Оскол#Белгородский район#Прохоровский район#Ракитянский район#Ремонт#Содержание дорог#Артем Черненко
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