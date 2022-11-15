Четыре района Белгородской области на содержание дорог потратят почти 500 млн рублей

Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области разместило на госзакупках несколько заявок. Согласно им, на содержание дорог в Старооскольском горокруге, а также в Белгородском, Прохоровском и Ракитянском районах готовы потратить 441,7 млн рублей.