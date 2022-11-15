Белгородцы жалуются на ужасное состояние подземных переходов

Горожане жалуются на ужасное состояние подземных переходов. Белгородец предложил властям посетить любой из них и оценить состояние.
Мужчина сетует, что в переходах в центре города нет порядка. По словам белгородца, торговые павильоны занимают слишком много места и мешают пешеходам. Переход остановки «Стадион» напоминает базар с сомнительными товарами, подчеркнул горожанин.
13 ноября и. о. мэра Валентин Демидов обещал привести общественные места в надлежащий вид. Сроки при этом он не уточнил.
Ранее сообщалось, что в Белгороде в 2023 году отремонтируют пять подземных переходов на Богданке.