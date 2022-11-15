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Белгородцы жалуются на ужасное состояние подземных переходов

15 ноября 15:06
Фото: предоставил Максим Макаров
подземные переходы Белгорода
Горожанин предложил властям посетить любой из переходов лично. Фотографии появились в Сети.

Горожане жалуются на ужасное состояние подземных переходов. Белгородец предложил властям посетить любой из них и оценить состояние.

Мужчина сетует, что в переходах в центре города нет порядка. По словам белгородца, торговые павильоны занимают слишком много места и мешают пешеходам. Переход остановки «Стадион» напоминает базар с сомнительными товарами, подчеркнул горожанин.

13 ноября и. о. мэра Валентин Демидов обещал привести общественные места в надлежащий вид. Сроки при этом он не уточнил.

Ранее сообщалось, что в Белгороде в 2023 году отремонтируют пять подземных переходов на Богданке.

 

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подземные переходы Белгорода
Фото: предоставил Максим Макаров
Больше не будет течь? Подземный переход на «Родине» в Белгороде отремонтируют
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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгород#Фотофакт#Подземные переходы#Ужасное состояние
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