Белгородский врач разработал новый вариант кровоостанавливающего турникета

В Белгородской области представили новый вариант кровоостанавливающего бандажа-турникета. Автором разработки стал детский хирург и волонтёр Антон Лысов.
Особенность турникета — система из двух колец в качестве замка, что даёт дополнительную возможность фиксации, если стандартная «липучка», например, загрязнится. Основу турникета составляет текстильная стропа, её используют для ремней и лямок сумок, рюкзаков.
Несмотря на то, что разработка проста и сделана из подручных материалов, она надёжна, уверен Антон Лысов. Стропа может выдержать большие нагрузки.
Первые образцы турникета уже протестировали бойцы. Военнослужащие оставили положительные отзывы.
Разработкой детского хирурга уже заинтересовались в других городах страны. В Белгороде же бандажи-турникеты изготавливают студенты и преподаватели механико-технологического колледжа.