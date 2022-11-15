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Белгородский врач разработал новый вариант кровоостанавливающего турникета

15 ноября 11:43
Фото: ГТРК «Белгород»
Первые образцы уже отправили бойцам, отзывы — положительные. Разработкой детского хирурга и волонтёра Антона Лысова уже заинтересовались в других городах страны, сообщает ГТРК «Белгород».
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СВО

В Белгородской области представили новый вариант кровоостанавливающего бандажа-турникета. Автором разработки стал детский хирург и волонтёр Антон Лысов.

Особенность турникета — система из двух колец в качестве замка, что даёт дополнительную возможность фиксации, если стандартная «липучка», например, загрязнится. Основу турникета составляет текстильная стропа, её используют для ремней и лямок сумок, рюкзаков.

Видео: ГТРК «Белгород»

Несмотря на то, что разработка проста и сделана из подручных материалов, она надёжна, уверен Антон Лысов. Стропа может выдержать большие нагрузки.

Первые образцы турникета уже протестировали бойцы. Военнослужащие оставили положительные отзывы.

Разработкой детского хирурга уже заинтересовались в других городах страны. В Белгороде же бандажи-турникеты изготавливают студенты и преподаватели механико-технологического колледжа.

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