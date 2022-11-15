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Белгородским военнослужащим отправят дополнительное обмундирование

15 ноября 04:41
Фото: 1MI
Очередную партию отправят уже сегодня, 15 ноября.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил на своих страницах в соцсетях, что 15 ноября белгородским мобилизованным отправят новую партию дополнительного обмундирования.

Напомню, что проехал все части, где они находятся, посмотрел: они укомплектованы штатно всем необходимым, но, конечно, хочется помочь, поэтому закупаем дополнительное снаряжение, заказываем. Вот сейчас пришла очередная партия, и то, что обещали, сегодня обязательно вручим.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Вячеслав Гладков также отметил, что семьи мобилизованных с любой проблемой или вопросом могут обращаться к главам муниципальных образований либо лично к главе региона в соцсетях.

Напомним, что последнюю партию дополнительного обмундирования военнослужащие из Белгородской области получили 7 ноября. В тот же день губернатор посетил воинские части, в которых расположены белгородцы.

Военнослужащим из Белгородской области доставили дополнительное обмундирование
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#Александра Склярова#Общество#Губернатор#Частичная мобилизация#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Обмундирование
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