Белгородским военнослужащим отправят дополнительное обмундирование

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил на своих страницах в соцсетях, что 15 ноября белгородским мобилизованным отправят новую партию дополнительного обмундирования.
Напомню, что проехал все части, где они находятся, посмотрел: они укомплектованы штатно всем необходимым, но, конечно, хочется помочь, поэтому закупаем дополнительное снаряжение, заказываем. Вот сейчас пришла очередная партия, и то, что обещали, сегодня обязательно вручим.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Вячеслав Гладков также отметил, что семьи мобилизованных с любой проблемой или вопросом могут обращаться к главам муниципальных образований либо лично к главе региона в соцсетях.
Напомним, что последнюю партию дополнительного обмундирования военнослужащие из Белгородской области получили 7 ноября. В тот же день губернатор посетил воинские части, в которых расположены белгородцы.